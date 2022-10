Казнь у озера Сев

В последние недели в социальных сетях были опубликованы и широко распространились два видеоролика, где, по-видимому, подробно показана казнь армянских солдат азербайджанскими войсками.

Кадры являются шокирующими. Предупреждаем читателей, что некоторые подробности в этой статье могут быть травмирующими.

Bellingcat провела анализ одного из видеороликов, определив (совместно с коллегами по сообществу исследователей открытых источников) его геолокацию и выявив несколько свидетельств, которые могли бы подтвердить время съемки видео.

Недавняя эскалация

Армения заявила, что интенсивные обстрелы со стороны азербайджанских сил, начавшиеся 13 сентября, завершились «крупномасштабной провокацией», в ходе которой были атакованы несколько приграничных районов.

Хотя правительство Азербайджана подтвердило факт нападений, они заявили, что они были совершены в ответ на армянские провокации. Международная кризисная группа (ICG) заявила, что были убиты 207 армянских и 80 азербайджанских солдат.

Эти кровавые инциденты были лишь последними по времени в отношениях между двумя странами.

В ходе шестинедельной войны в 2020 году Азербайджан захватил большую часть управляемого армянами Нагорно-Карабахского региона, который провозгласил независимость после распада Советского Союза, а также прилегающие районы, которые находились под контролем НК. Война 2020 года закончилась шатким соглашением о прекращении огня, в результате которого азербайджанские силы были размещены вдоль международно признанных границ Армении.

Именно в таком контексте происходили недавние боевые действия.

2 октября Министерство иностранных дел Армении заявило, что подаст иск в Международный уголовный суд (МУС) в связи с видеозаписями внесудебной казни военнопленных. Их азербайджанский коллеги отвергли это заявление как «лицемерное» и напомнили о нескольких исторических инцидентах, относящихся к Первой Карабахской войне 1992 года, заявив, что армянские силы несут ответственность за «беспрецедентные массовые убийства».

В заявлении Азербайджана также говорилось, что Военная прокуратура Азербайджана начала «всестороннее расследование», чтобы определить, были ли видеозаписи подлинными.

Проведенный Bellingcat анализ видеозаписей не выявил явных признаков редактирования или фальсификации. Bellingcat скрыла шокирующий контент в кадрах из видео и связанных с ним изображениях из того же места.

Геолокация

Одно из видео, на котором запечатлено изуродованное тело армянской военнослужащей, впервые появилось 15 сентября. На момент публикации нам не удалось определить место съемки этого видео.

Второе видео было впервые опубликовано 1 октября. Нам нем запечатлены не менее шокирующие кадры, однако оно снято в другом месте. На нем видна группа людей в военной форме на позиции на вершине горы, которую они только что захватили. Другая группа мужчин, которые, по-видимому, были захвачены в плен и одеты в другую военную форму, выстроены в ряд без оружия.

На семнадцатой секунде видео по меньшей мере трое мужчин открывают огонь по тем, кто были выстроены в линию и разоружены. Слышны голоса, кричащие “не стреляйте” и “прекратите огонь” на азербайджанском языке, первый непосредственно перед выстрелами, а второй — после того, как мужчины были застрелены. Из-за низкого качества видео непонятно, кто издает эти крики.

Видео широко распространилось по проазербайджанским каналам. Утверждалось, что на нем показана казнь армянских солдат азербайджанскими войсками.

Как азербайджанский язык, на котором говорят на видео, так и рисунок камуфляжа стрелявших (что будет подробно рассмотрено позже) могут свидетельствовать о том, что они являются военнослужащими вооруженных сил Азербайджана, хотя Министерство иностранных дел Азербайджана заявило Bellingcat, что власти расследуют подлинность видео и не могут комментировать продолжающееся расследование.

Вскоре после этого в Twitter и Telegram распространилось несколько сообщений, где говорилось о районе озера Сев, которое расположено на горе Мец Ишханасар, как о возможном месте съемки этого видео. Однако координаты, по-видимому, не соответствуют кадрам видео.

3 октября журналисты издания Libération Александр Хорн и Фабиан Лебук заявили, что геолоцировали отснятый материал в гористой местности на территории Армении на границе с Азербайджаном, к югу от озера.

We (with @LeboucqF) might have found the location where at least 7 armenians POWs were killed by AZ forces sept 13th :

On the mountain ridge around 39.58876519007247, 46.186590873817174 https://t.co/OOqO2mqKg2 pic.twitter.com/27v163jQCN

— Alexandre Horn (@Alexandre_HRN) October 3, 2022

Bellingcat в то время вела поиск в том же районе и смогла независимо подтвердить геолокацию Хорна и Лебука.

Если посмотреть на само видео, то на нем есть интересные детали, но их недостаточно, чтобы точно подтвердить, где произошел инцидент

Сообщение, опубликованное 13 сентября в Telegram-канале, посвященном азербайджанской армии, дало дополнительные подсказки. На нем также были изображены, по-видимому, мертвые армянские солдаты. Предметы и элементы, видимые на этих изображениях, были идентичны тем, что были видны на видео казни, которое было опубликовано чуть более двух недель спустя.

Среди них — металлическая решетка, ящики с боеприпасами, камни и отличительные признаки местности. Мертвые солдаты на этих изображениях также были одеты в ту же форму, что и те, что были сняты на видео казни, и видимое число убитых (девять) было одинаковым и на фото, и на видео.

Убедившись в том, что на фото и видео запечатлен один и тот же инцидент, мы начали искать дальнейшие улики.

Анализируя одно из изображений из Telegram, мы заметили закономерности на местности, которые, похоже, совпадали с тем местом, откуда была сделана фотография. Используя Google Earth, Мы смогли определить район близ озера Сев, где находится эта географическая особенность.

Проведя прямую линию от этого элемента ландшафта по направлению к камере, мы попадем в этот район на вершине каменистого холма, расположенного здесь. Этот процесс показан на анимированном GIF-изображении ниже:

Наложив эту проекцию на спутниковые снимки, недавно предоставленные Bellingcat через Planet Labs, мы видим, что на этом месте есть признаки человеческой деятельности.

Другие фотографии, найденные в Интернете, на которых изображена именно эта местность, также показывают, что там имеются те же скалы, что видны на шокирующих фото и видео, размещенных в азербайджанских Telegram-каналах.

Форма гор на заднем плане, а также ракурс, снятый камерой, также могут быть сопоставлены с данными, найденными в Peakvisor, бесплатном онлайн-инструменте, который позволяет пользователям идентифицировать горы на фотографиях. Эту методику также использовали Александр Хорн и Фабиан Лебук из Libération.

Следует отметить, что в других сообщениях предполагалось, что этот инцидент произошел в другом месте.

В ответ на вопросы, касающиеся этой статьи, Министерство иностранных дел Армении заявило, что инцидент произошел в точке с координатами 39°36’07.3″N 46°11’45.7″E. Это район, расположенный чуть более чем в километре от места, обнаруженного Bellingcat.

3 октября Сирануш Саакян, армянская юристка, представляющая интересы военнопленных, сообщила армянскому сайту журналистских расследований Hetq, что видеозаписи были сняты на военной позиции, известной как Ховаз-1 (Հովազ-1), недалеко от высот Ишханасар далее к северу от озера. Саакян отметила, что армянские военнопленные были идентифицированы, потому что их позиция была известна.

Она также утверждала, что ответственность за казнь военнопленных несут азербайджанские спецназовцы, обученные Турцией.

Bellingcat не смогла независимо подтвердить заявления Саакян или МИД Армении и не смогла сопоставить видео с местностью в районе Ишханасар.

МИД Азербайджана заявил, что проводит расследование по этому вопросу, и если кто-либо из его солдат был замешан в этом, они будут привлечены к ответственности.

Определение времени съемки

Другие данные, содержащиеся в видеозаписях, могут помочь уточнить время, когда произошли инциденты.

Учитывая, что военная операция началась сразу после полуночи 13 сентября, некоторые наблюдатели упоминали о возможности того, что видео были сняты несколькими часами позже, учитывая, что они, по-видимому, были сняты ближе к восходу солнца.

Анализ отснятого материала показывает, что это верно.

Ранние сообщения армянских СМИ указывали на то, что интенсивный обстрел армянских позиций начался вскоре после полуночи 13 сентября.

Спутники НАСА, которые могут обнаруживать тепловые аномалии, зафиксировали некоторые тепловые сигнатуры и пожары в 3:16 утра (по местному времени) 13 сентября в точке с координатами 39.60413,46.19154.

На видео видна, по-видимому, потемневшая область на склоне одного из холмов на заднем плане. Мы сопоставили эту темную область с каменистым участком на вершине к северо-востоку от аванпоста, вот здесь:

Снимки Planet Labs показывают, что 12 сентября на этом холме не было никаких следов горения. Однако на спутниковые снимках, сделанных 13 сентября, действительно видны активные пожары и выгоревшие участки, распространившиеся по местности к полудню.

Наложив это изображение со спутника Sentinel поверх 3D-представления местности Google Earth, мы заметили, что к полудню на холме уже были видны участки этих темных отметин. Но ни одного из них, похоже, не было на видео во время записи, что можето означать, что инцидент произошел до этого момента.



Кроме того, фотоснимки погибших солдат, которые мы нашли в Telegram и сопоставили с инцидентом, уже распространялись 13 сентября к 11:39 по местному времени.:

Согласно историческим спутниковым снимкам, аванпост (отмечен красным ниже) был создан в период с 15 по 16 августа 2022 года. Это наводит на мысль, что это место, возможно, было занято армянскими войсками за несколько недель до инцидентов.

Более точное временное окно можно получить, посмотрев на небо.

Азимут и высота солнца, видимые на кадрах, по-видимому, предполагают, что они, скорее всего, были сняты ранним утром.

Мы отрегулировали контрастность и цвета на коллаже кадров с видео, чтобы показать примерное местоположение восхода солнца, которое можно увидеть в середине полуокружности рассеянного света.

Используя платформу Peakvisor, мы моделировали различные виды и ракурсы, пока не получили наилучшую конфигурацию, соответствующую выбранному здесь кадру с видео.

Каждый день PeakVisor отображает путь солнца по небу в виде желтой линии, которая пересекает горизонт под азимутом, соответствующим восходу солнца для каждого изученного местоположения. Согласно солнечным данным для интересующей области, восход солнца 5 октября (в день, когда Bellingcat провела расчет) произошел примерно на 95 градусах. Вид, получаемый с помощью PeakVisor, ориентирован на 80 градусов к востоку. Эти исходные значения использовались для ручной калибровки азимутальных линий по ландшафту и определения положения солнца на видео.

Этот анализ показал, что видео, скорее всего, было записано между серединой августа и утром 13 сентября 2022 года.

Наш расчет солнечной активности показывает, что азимут, видимый на видео, вероятно, находился в пределах 80-84 градусов, что согласуется с азимутами восхода солнца в первые две недели сентября.

Для 13 сентября азимутальные углы, оцененные с помощью визуальных методов, примерно соответствуют периоду между 6:10 утра и 6:33 утра. согласно солнечным данным для этой местности.

Однако важно отметить, что для определения точного времени событий необходимы дополнительные доказательства. Приведенный выше метод является лишь визуальным приближением, и к нему следует относиться осторожно, поскольку на вычисления может повлиять ряд факторов (например, свойства камеры, наклон, программные вычисления и т.д.).

Идя по следу

Также важно подчеркнуть, что, судя по спутниковым снимкам, в какой-то момент между 12 и утром 13 сентября на территории Азербайджана начали появляться следы, ведущие в направлении района инцидента.

Эти следы были длиной от одного до трех километров, и к 16 сентября они добрались до места, где было снято видео.

Однако неясно, что представляют собой эти следы и почему они появились в течение нескольких дней после предполагаемого времени инцидента.

Кто убийцы?

Ключ к установлению людей, совершивших казнь, можно найти в аудиодорожке видео. Когда вооруженные люди приближаются к группе пленников, слышен голос, говорящий “не стреляйте!” на азербайджанском языке. Когда они открывают огонь по военнопленным с близкого расстояния, также слышны голоса, говорящие по-азербайджански: “Прекратите стрелять!” Это подтвердили два носителя азербайджанского языка, которым Bellingcat поручила независимо расшифровать и перевести речь, услышанную на видео.

Говорящего не видно на кадрах, хотя его присутствие наводит на мысль, что он принадлежит к тому же подразделению, что и люди, казнившие заключенных.

Bellingcat также проанализировала форму и оружие, замеченные на видео.

Автомат, из которого один из вооруженных людей стрелял в находившихся перед ним пленных, по-видимому, относится к семейству АК-74, варианты которого, такие как АК-74М, как сообщается, производятся по лицензии в ряде стран, включая Азербайджан. Однако качество отснятого материала не позволяет провести убедительное опознание.

Когда один из вооруженных людей приближается вплотную к камере, можно подробно рассмотреть рисунок его камуфляжа. Сравнение с общедоступными базами данных о военном камуфляже, например Camopedia, дало совпадения с двумя аналогичными типами камуфляжа («засушливый» и «цифровой») турецкого происхождения, которые использовались азербайджанскими военными в последние годы.

«По крайней мере с 2013 года регулярные Вооруженные силы и Внутренние войска Азербайджана (Azərbaycan Respublikası Daxili Qoşunların) носят турецкую «цифровую» и «засушливую» камуфляжную форму. В некоторых случаях форма и головные уборы имеют иной фасон, чем те, которые выдаются Вооруженным Силам Турции, что указывает на то, что они не являются просто излишками запасов турецкой армии», – говорится на независимом сайте.

«Камуфляж, который носят люди на видео, преимущественно турецкого происхождения, его часто можно приобрести через распродажу запасов», – сказал Рик Коул, эксперт по камуфляжу, в беседе с Bellingcat.

Азербайджан и Турция в последние годы активно сотрудничают в военной сфере.

Мы обратились за комментарием к пресс-службе Министерства иностранных дел Армении по электронной почте. Они ответили, что, по их мнению, ответственность за казни несут азербайджанские военные, но что подразделение невозможно окончательно установить, поскольку «камуфляж Вооруженных Сил Азербайджана претерпел значительные изменения за последние два года».

Пресс-служба Министерства обороны Армении добавила, что адвокаты по правам человека, представляющие интересы некоторых жертв, идентифицированных на кадрах, уже обратились в Европейский суд по правам человека с целью защиты прав военнослужащих.

Их азербайджанские коллеги не подтвердили и не опровергли причастность бакинских военных к видео, сославшись на продолжающееся расследование.

“Поскольку в настоящий момент идет активное расследование инцидента, Азербайджан не может комментировать конкретные детали», — написала пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на электронное письмо с правом на ответ от Bellingcat, подчеркнув, что в ожидании результатов Азербайджан «будет преследовать лиц, ответственных за любые нарушения закона».

Пресс-служба Министерства обороны Азербайджана заявила, что на сегодняшний день Азербайджан возбудил 11 уголовных дел против азербайджанских военнослужащих за нарушения закона в военное время, противопоставляя это тому, что ведомство назвало неспособностью Армении «принять эффективные меры для предотвращения военных преступлений, совершенных ее военнослужащими, или привлечения виновных к ответственности».

Bellingcat продолжает расследовать видеозаписи с армяно-азербайджанской границы, показывающие возможные военные преступления, совершенные во время последней эскалации.

Карлос Гонсалес выступил главным исследователем Bellingcat при участии Тимми Аллена, Джанкарло Фиореллы, Майкла Шелдона и Ника Уотерса. Особая благодарность волонтеру Дейву Бруксу за помощь в геолокации. Джавид Ага и азербайджанский переводчик, пожелавший остаться анонимным, предоставили переводы аудиоконтента.

Для этого отчета Bellingcat подтверждает использование данных и/или изображений из системы NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), являющейся частью системы данных и информации системы наблюдения Земли NASA (EOSDIS). Пожалуйста, ознакомьтесь с отказом от ответственности LANCE для получения дополнительной информации об использовании этих данных.

Источник: Беллингкэт*

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента и признано нежелательной организацией