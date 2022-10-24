 

Первый говорящий шахматный робот из Сколково после поражения обматерил оппонента

24.10.2022, 17:33, Разное
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На турнире, приуроченном к международному дню шахмат, в Рязанском шахматном клубе «Белая ладья» произошёл инцидент с искусственным интеллектом.

В рамках праздника разработчики из Сколково привезли на альфа-тестирование шахматного робота ГОША (Говорящий шахматный автомат), однако он повёл себя совсем не так, как ожидалось.

После поражения в партии в рапид против 11-летнего местного таланта Алексея Винокурова, ГОША заявил, что «имел оральную половую связь с матерью соперника», а также назвал оппонента «малолетним сыном легкомысленной женщины» (формулировки изменены – прим. ред.). Инженеры отключили робота и увезли его в родной цех для устранения неисправностей.

Ещё до скандального случая ГОША постоянно в своих партиях говорил соперникам: «ГГ», «А что ты на это скажешь, щенок?», «Изи катка», «Нубас» и тому подобные фразы. Разработчики объяснили это тем, что робот обучается речи на основе нейронной сети, и первоначальный базис он взял с различных сетевых форумов и чатов. В процессе живого общения ГОША должен переобучиться.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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