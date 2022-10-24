Идея украшения интерьера от Николая Цискаридзе: своими руками

Российский артист балета и педагог Николай

Цискаридзе редко может похвастаться свободным временем. Сейчас он, конечно, уже

не выступает, но проводит время с учениками и на съемках программы “Сегодня

вечером”. Тем не менее, у артиста все-таки есть время на небольшое хобби.

Николай Цискаридзе много лет увлекается

вышиванием. Своими руками он создает картины, салфетки и платки. Вышивать

Николай Цискаридзе научился в детстве — сначала освоил технику гладь, а затем и

крестик. Умение держать нитку с иголкой пригодилось и во время балетной карьеры

— артист сам чинил свою обувь и костюмы.

Многие из работ Николая ушли как подарки

близким людям. Другая же часть стала украшением интерьера Цискаридзе. Вопрос создания уюта в квартире сейчас

особенно актуален. В холодную погоду осенью и зимой народ привык проводить

свободное время именно дома. Ближайшие полтора месяца синоптики обещают

переменчивую погоду из-за перестройки циркуляции, передает интернет-издание

“360”.

В Москве в

ближайшую неделю ожидается от 6 до 8 градусов днем, и до 7 градусов ночью,

сообщает портал “Вести Подмосковья”. В течение дня могут идти дожди, поэтому идея хобби

от Николая Цискаридзе — отличная альтернатива прогулке.