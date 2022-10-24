 

Папанова свели в могилу коммунальщики: жуткие детали смерти артиста в квартире

24.10.2022, 17:20, Разное
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Тревожным звоночком для коллег и близких стало то, что всегда ответственный артист вдруг не явился в театр в день, когда должен был играть в спектакле. Дозвониться по домашнему телефону не получилось – Анатолий Папанов не брал трубку.

В его квартире тогда из родных никого не было: дочь и внуки уехали на дачу, а супруга – на гастроли в Прибалтику. Муж дочери все же поехал проведать родственника, однако попасть в квартиру оказалось непросто. Дверь была заперта изнутри, поэтому мужчине пришлось лезть через соседский балкон и выбивать стекла. Попав наконец-то внутрь, он нашел там уже мертвого артиста.

По официальным данным, звезда “Бриллиантовой руки” умерла от сердечного приступа. Но по распространенной версии его, можно сказать, свели в могилу коммунальщики. В тот день в доме не было горячей воды, поэтому актер решил помыться под холодной. От этого ему, якобы, и стало плохо.

К слову, проблемы с водой нередко доставляют сложности людям, и не только в плане комфорта. Как передает-издание “Подмосковье сегодня”, экономике США грозят проблемы из-за обмеления реки Миссисипи: под угрозой ликвидации оказались тысячи рабочих мест. Но экономические проблемы ничего по сравнению с последствиями от стояния под холодным душем, которые настигли Анатолия Папанова.


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