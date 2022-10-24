 

Вышел тизер спецэпизода “Доктора Кто” с Дэвидом Теннантом и Шути Гатвой

24.10.2022, 17:00, Разное
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Если прошлой весной все ждали выхода спецвыпуска сериала “Друзья”, а 1 января этого года по всему миру смотрели спецэпизод фильма “Гарри Поттер”, то теперь другой фандом включил таймер ожидания. BBC One представил дебютный тизер специального эпизода “Доктора Кто” в честь 60-летия сериала.

Ранее новым Доктором был объявлен Шути Гатва, известный по роли в шоу Netflix “Половое воспитание”. Однако в конце финального эпизода сериала, который вышел 23 октября, Тринадцатый Доктор в исполнении Джоди Уиттакер вернулся к облику своей прошлой версии. Герой принял вид не Гатвы, а Десятого Доктора, которого с 2005 по 2010 год играл Дэвид Теннант.

BBC заявил, что Теннант сыграет Четырнадцатого Доктора, а не повторение Десятого. Кроме того, Гатва был назван Пятнадцатым Доктором. В качестве шоураннера выступил Расселл Т. Дэвис. В грядущих эпизодах также сыграют Кэтрин Тейт и Нил Патрик Харрис.

Если вы подумали, что появление Дэвида Теннанта было шоком, то у нас еще много сюрпризов на подходе! Путь к Пятнадцатому Доктору усеян тайнами, ужасами, роботами, куклами, опасностью и весельем! И как это связано с возвращением замечательной Донны Ноубл? Как, что, почему? Мы даем вам год на размышления, а потом весь ад выйдет на свободу! — подчеркивают создатели проекта.

Премьера трех эпизодов состоится в ноябре 2023 года.

О том, почему в последнее время все чаще выходят ремейки и ребуты (перезапуски) всеми любимых телешоу, мы писали в специальном материале HELLO.RU.


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