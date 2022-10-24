24-летняя дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга беременна

После трагической гибели Сергея Бодрова-младшего два десятилетия назад, все внимание приковано к его первой дочери Ольги от супруги Светланы. Накануне 24-летняя Ольга Бодрова появилась на премьере фильма “Велга”, где исполняет одну из главных ролей, с заметно округлившимся животом, поэтому теперь в ее положении не остается сомнений.

Отметим, что Ольга нечасто рассказывает о личном, и свою беременность официально не анонсировала. Впрочем, ранее в интервью изданию “Собеседник” Ольга говорила, что вполне готова стать матерью.

Мне интересна сама актерская профессия, а не какие-то конкретные достижения в ней. И что касается призов и наград — это всегда приятно, но для меня важнее встреча со зрителем. Когда люди подходят и делятся эмоциями после фильма или спектакля. Это значит, что искусство имеет влияние. У меня есть ответственность за продолжение династии и я стараюсь ее нести как могу.

Ольга пошла по стопам легендарного отца и тоже снимается в кино. Среди ярких картин с ее участием — “Море волнуется раз” и “Карамора” Данилы Козловского. Вот уже несколько лет она счастлива в браке со своим избранником Сергеем Быстровым, который работает в Самом добром театре и в Театре имени Маяковского. Они познакомились во время учебы в ГИТИСе и связали себя узами брака в 2020 году.

Отец Ольги, Сергей Бодров, погиб в 2002 году, когда ей было всего 4 года, в Кармадонском ущелье в Северной Осетии в результате схода ледника Колка. Помимо Сергея там же погибла вся съемочная группа. Помимо Ольги у актера и его супруги Светланы также остался сын Александр, который младше Ольги на 4 года.

Какие фильмы Бодрова-старшего, отца Сергея и дедушки Ольги, стоит посмотреть, мы советовали в этом материале.

Сергей Бодров в фильме “Брат”