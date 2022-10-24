Мнение: Казус Красовского

Не пойму, а чего это так все ополчились на директора русскоязычного вещания RT Антона Красовского? Даже глава СКР Александр Басткрыкин ополчился, потребовал представить ему доклад по высказываниям Красовского на канале RT. А главред RT Маргарита Симоньян заявила , что RT «приостанавливает сотрудничество с журналистом Антоном Красовским из-за его «дикого и омерзительного высказывания».

Чего топтаться на Красовском? Тем более, что он уже принес извинения за свои жуткие слова об украинских детях, которых нужно топить в реке или сжигать заживо.

Что такого неожиданного для порпагандиста Красовского произнес пропагандист Красовский?

Полтора года назад Красовский уже предлагал топить участников митингов протеста.

И это предложение топить никого не удивило. Сказал и сказал….

Повторяю вопрос: что такого неожиданного для Красовского произнес Красовский?

Фотография Красовского отсюда

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