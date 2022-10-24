Мнение: Арабские шейхи на Аурусе, самый экспортируемый препарат и лидерство на рынке дронов

1. На российском автомобиле Аурус теперь ездят арабские шейхи. Блогер takoe-nebo пишет среди прочих воодушевляющих новостей (ссылка):



Российский производитель люксовых автомобилей Aurus провел мировую премьеру полноразмерного представительского внедорожника Komendant (он же ЕМП-4124).

В страны Персидского залива прибыла партия российских автомобилей Aurus. В Эр-Рияде открывается первый салон по продаже российских премиальных автомобилей Aurus. Ранее первая партия экспортных машин была уже отправлена в ОАЭ.

2. Первая в мире вакцина от ковида «Спутник V» стала самым продаваемым за рубеж фармацевтическим препаратом в истории России (ссылка):



Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал «Спутник V» самым экспортируем препаратом за всю историю России. <…>

«Безусловно, “Спутник” стал самым экспортируемым препаратом за всю историю России. РФПИ создал такую виртуальную фармкомпанию буквально за несколько месяцев и сумел продать на экспорт “Спутник” более чем на 1,3 миллиарда долларов, фактически увеличив экспорт вакцинных препаратов в 20 раз только за счет экспорта “Спутника”», — отметил глава РФПИ.

Клинические испытания препарата были проведены в Объединенных Арабских Эмиратах, что, по словам Дмитриева, «стало знаком качества не только для Ближнего Востока, но и для многих стран в мире». Российская вакцина была зарегистрирована в 70 государствах.

3. России предрекают лидерство на мировом рынке дронов (ссылка):

Заместитель руководителя законодательной рабочей группы AeroNet НТИ Андрей Шнырев спрогнозировал выход России на передовые позиции по развитию рынка дронов к 2030 году. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что для этого потребуется преодолеть некоторые препятствия, в частности, закрытое небо. Данный барьер носит не только регуляторный характер, добавил эксперт. По его мнению, необходимо обеспечить технологическую и антитеррористическую безопасность, а также в срочном порядке принять меры по изданию нормативных правовых актов в нескольких сферах.

«Сейчас государством и бизнесом предпринимаются очень серьезные меры для развития производства и применения беспилотных воздушных судов (БВС). Реализовываются дорожные карты, финансируются серьезные проекты, вводятся экспериментальные правовые режимы», — сообщил Шнырев.

В отрасли военных дронов мы сейчас получаем огромный опыт, которого, вероятно, не было до сих пор ни у кого в мире, даже у Ирана. Мы можем себе позволить производить как дешёвые, так и дорогие дроны, всех спектров применения. Возможно, часть этого опыта пригодится потом и для гражданского использования.