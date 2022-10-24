 

Вован и Лексус получили миллион долларов от СБУ за «передачу Лукашенко Украине на суд и расправу»

24.10.2022, 16:33, Разное
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Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в начале октября позвонили на горячую линию СБУ и от имени «группы патриотов Беларуси в КГБ» предложили украинским спецслужбам свои услуги по свержению Лукашенко.

Война в УкраинеПройдя проверку, пранкеры предложили свой план устранения президента Белоруссии – за миллион долларов они пообещали предоставить информацию о его планах по посещению белорусско-украинской границы.

– Проверяли нас серьёзно, но мы были к этому готовы. В СБУ были уверены, что общаются с настоящим полковником КГБ, который представляет группу оппозиционно настроенных офицеров, – рассказал Кузнецов.

Согласно плану, предложенному украинцам пранкерами, диверсионно-разведывательная группа СБУ должна была похитить Лукашенко во время его поездки на полигон в Брестской области, который находится в 30 километрах об украинской границы. «Офицеры КГБ» пообещали снять всю охрану президента, после чего обеспечить «зелёный коридор» для его вывоза на Украину.

Для осуществления операции Вован и Лексус попросили СБУ перевести им миллион долларов для подкупа должностных лиц из охраны Лукашенко. Вся сумма была переведена в криптовалюте в середине октября, после чего пранкеры перестали выходить на связь с украинскими спецслужбами.

– Деньги мы обналичили и перевели в благотворительные фонды, которые занимаются помощью беженцам из Украины. Что интересно, мы отследили транзакции, эта криптовалюта была переведена украинцам из США, – написали пранкеры в своём Telegram-канале.

Пранкеры уже передали всю информацию о своих переговорах с СБУ российским и белорусских спецслужбам. Согласно непубличной информации, эти данные позволили задержать в Минске, Бресте и Москве 12 агентов украинской разведки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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