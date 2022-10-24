Мнение: “В роли миротворца”

Давайте отдельно комментарий разберем, раз под письмом желающих не оказалось.

Про ситуацию из предпоследнего письма комментатор пишет:

“Возможно, стоило бы поговорить с девочкой, но показать свое большое огорчение от этой ситуации, а не читать нотацию и не виноватить её.

Предложить ей извиниться перед мамой автора, то есть подсказать, что нужно сделать и поддержать её на ‘пути исправления”, помочь девочке компенсировать свой косяк.

Сказать что-то вроде, ” слушай, это так грустно, когда близкие люди ругаются.

У всех плохое настроение, и у тебя, я понимаю, когда мы обижаем кого-то, всегда так. И у мамы, и у нас с папой.

Моя мама обиделась на твои слова.

Давай попробуем это исправить”

Также, возможно, поговорить с мамой, выразить свое сожаление от этого некрасивого инцидента, тоже извиниться за поведение девочки, ведь это большой вклад с маминой стороны в семью дочки.

Выступить в роли миротворца, сделать шаги к улаживанию конфликта”.

Комментатору кажется, что она предлагает тактичный и деликатный вариант.

Но этот вариант более штурманский, чем самый грубый окрик: “Ты что, обалдела?”

Окрик вообще может быть не грубым вариантом, а нормальным, если отношения с девочкой близкие и простые.

Что отличает Штурмана? Штурман хочет рулить человеком, хочет изменить его, хочет управлять им.

И когда вы просто выражаете свое несогласие с косяком человека, вы не Штурман, даже если это сделано в резкой форме.

А вот когда вы пытаетесь протолкнуть свое мнение в человека, просачиваясь под плинтус юрким червячком, вы Штурман.

Комментатор боится “виноватить”, чтобы не спугнуть, хотя сказать, что девочка ведет себя некрасиво – нормально, но она вместо этого предлагает свое слащавое и вкрадчивое решето с плохим “мы”, считая, что так она может потихоньку загипнотизировать ребенка и склонить на свою сторону.

Многие родители используют вот это “мы все порой ведем себя плохо…”, “я знаю, что ты хочешь извиниться”.

Но ребенок не хочет извиняться и не считает, что ведет себя плохо.

Пусть он сам так решит и сам скажет, не надо говорить за него, он не баран.

А вы можете сказать за себя, что считаете, что он ведет себя плохо. Не приписывайте ему свои идеи.

Очень большое неуважение к ребенку, если вы ведете себя как хозяин его чувств и мыслей.

“Надо подсказать”, пишет комментатор, “и поддержать на пути исправления”.

Она воображает себя такой ловкой и хитрой, что может незаметно заставить человека принять чужое мнение за его, чужое желание за его, может вползти в его голову как глист и рулить им оттуда.

Живите в своей голове, не лезьте в чужую, даже если это ребенок.

Если вы путаете манипуляции с вежливым общением, вам не помочь.

Сначала вам придется снять ржавую кастрюлю с головы “я – тонкий манипулятор” и только потом уже учиться общаться в границах.