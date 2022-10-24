Золотисто-каштановое окрашивание – главный тренд осени: как подобрать его под свой цвет кожи и избавиться от рыжего оттенка

Если вы остановили свой выбор на золотисто-каштановом окрашивании, вы поступили очень мудро, поскольку этот цвет является самым трендовым в этом и следующем сезоне. Рассмотрим несколько вариантов оттенков, а также поговорим о том, как правильно его подобрать и сохранить.

Кому подойдет и как не допустить рыжего оттенка

Обратите внимание на тон вашей кожи, поскольку от этого зависит общее впечатление от восприятия стиля. Существуют холодные и теплые тона, и очень важно подобрать нужные оттенки для каждого из этих вариантов (у вас будет возможность выбрать из представленных ниже вариантов). Мудрым решением станет не только понадеяться на свою компетентность, но и посоветоваться с мастером. А чтобы не допустить после смывания краски некрасивого рыжего оттенка, используйте голубые шампуни, которые избавляют от теплых тонов.

Золотисто-русый

Очень теплый и мягкий оттенок, красоты и элегантности, который замечательно смотрится на длинных волнистых волосах. Цвет очень похож на натуральный, ласково тронутый нежными лучами солнца.

Яркий и золотистый на коротких волосах

Если вам не хватает объема, используйте светлый золотистый цвет. Благодаря ему. Визуально ваша шевелюра будет выглядеть более пышной и красивой. Моете добавить несколько темных глубоких бликов коричневого, которые сделают цвет более насыщенным.

Красное дерево

Коричневый золотистый цвет, который отлично подходит обладательницам более темных от природы волос. Этот оттенок буде прекрасно гармонировать с теплым тоном кожи.

Золотисто-русый на обесцвеченных волосах

Очень привлекательный тон, который не оставит равнодушным блондинок. Вы можете сделать общее окрашивание или оставить корни темными, что сделает вашу прическу более объемной и привлекательной (эффектно смотрится на прямых волосах).

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Карамельные блики

Карамельный золотисто-каштановый цвет будет идеальным для русых и темно-русых дам. Привлекательно смотрятся светлые кончики, в которые плавно перетекает более темный каштановый цвет от корней.

Омбе от черного до золотисто-коричневого

Если вы являетесь брюнеткой, нет повода отказываться от золотисто-каштанового окрашивания. Омбе из сочетаний нескольких оттенков будет выглядеть просто обворожительно. Ваши волосы визуально будут казаться гуще, а прическа шикарнее.

Золотисто-каштановый балаяж

Пряди будут переливаться разными цветами, а также блестеть, если вы отдадите предпочтение этому варианту. Цвет получается очень глубоким и эффектным, прическа выглядит пышной и просто очаровательной.

Светло-пепельное окрашивание

Если вы являетесь обладательницей холодного типа, отдайте предпочтение этому оттенку. Он смотрится просто великолепно, причем его теплые блики не являются навязчивыми, они сбалансированы с холодными, что делает цвет более привлекательным.

Со светлыми бликами

Очень стильно смотрится на блондинках холодного типа. Волосы могут быть прямыми или волнистыми, в любом случае прическа смотрится очень эффектно.

На темных волосах

Отличный выбор для обладательниц темно-русых волос. Прическа будет смотреться более объемной и привлекательной.

На черных волосах

Балаяж с коричнево-золотистыми бликами на черных волосах смотрится очень стильно. плавный переход от одного цвета к другому делает волосы красивыми и блестящими, а прическу просто очаровательной.