Вместо жидкой подводки – сурьма и акцент на нижнем веке: пять секретов макияжа глаз арабских девушек

У арабских женщин невероятно красивые и выразительные глаза. Конечно, природная красота здесь имеет значение, но не последнюю роль играет и специфический макияж. Вот несколько секретов мейкапа арабских женщин.

Сурьма вместо жидкой подводки

Из полуметалла серебристо-белого цвета изготавливают специальный порошок. Он предназначается для окрашивания бровей, однако арабские женщины активно используют в качестве альтернативы жидкой подводки для глаз. Для этого порошок смешивают с касторовым маслом, затем дожидаются полного застывания смеси. Далее формируют острый тонкий карандаш, который и используется для того, чтобы нарисовать стрелки.

Но это было раньше. Сейчас многие производители изготавливают уже готовую косметику из сурьмы. Попробуйте такой необычный вариант, и вы увидите, каким красивым получится ваш макияж.

Расширенная стрелка

Европейские женщины в основном рисуют тонкие и едва заметные стрелки, которые издалека можно принять за длинные ресницы у внешнего уголка глаза. Арабские девушки поступают иначе. Поскольку им необходимо сделать акцент именно на глазах, то они проводят расширенные и достаточно толстые по толщине стрелки.

У внешнего уголка глаза наблюдается изгиб, и стрелка таким образом устремляется вверх по направлению к вискам. Благодаря такому мейкапу глаза «открываются», становятся визуально больше. Плюс появляется выразительность.

Растушевка

Европейские женщины рисуют четкую и очень ровную стрелку. Она хорошо выделяется на фоне теней для век. Это вполне логично, поскольку используется жидкая подводка для глаз. По текстуре она сильно отличается от теней для век.

Арабские женщины же используют сурьму вместо жидкой подводки. Специфика данной косметики такова, что она позволяет «слиться» с тенями для век, чтобы получилась целостная композиция. В итоге границы стрелки не так уж и различимы. Получается как будто эффект дымчатых глаз.

Чтобы сделать растушевку стрелок, используйте кисточку для теней. Такой макияж особенно актуален для зрелых женщин, у которых вокруг глаз есть «гусиные лапки» и которым сложно провести ровную линию жидкой подводкой.

Внутренние стрелки

Арабские женщины обязательно закрашивают внутреннюю часть нижнего века черным карандашом. Благодаря этому взгляд становится более выразительным. Но есть один нюанс.

Дело в том, что из-за такого макияжа ваши глаза могут казаться меньше, чем они есть на самом деле. Вот почему такой вариант подходит не всем. Попробуйте провести внутренние стрелки, чтобы для себя понять, идет вам такой мейкап или нет.

Акцент на нижнем веке

Европейские женщины зачастую наносят косметику на верхнее веко, а вот нижнюю часть глаза оставляют без внимания. Арабские женщины, напротив, делают акцент на нижнем веке точно так же, как и на верхнем.

Как уже было сказано выше, с этой целью можно провести внутренние стрелки. А можно просто проработать линию роста ресниц на нижнем веке. Для этого с помощью кисточки нанесите на нижнее веко небольшое количество теней, растушуйте. Пусть тени будут такого же цвета, как и те, которые вы нанесли на верхние веки.