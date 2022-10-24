 

Экоактивисты напали на короля Карла III и королеву-консорта Камиллу

24.10.2022, 15:38, Разное
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Новый день — новая акция экоактивистов объединения Just Stop Oil. На этот раз двое молодых людей ворвались в Музей Мадам Тюссо в Лондоне и испачкали восковую фигуру новопровозглавшенного короля Великобритании Карла III. Выкрикивая лозунги об изменении климата, акционисты закидали Карла тортами под возмущенные возгласы посетителей, которые умоляли их остановиться. По словам зачинщика акции Тома Джонсона, такой провокацией они рассчитывали взбесить общественность, и, соответственно, привлечь внимание к проблеме.

Примечательно, что для акции они выбрали именно образ Чарльза, который, между прочим, и сам активно выступает за уменьшение ядовитых выбросов и защиту экологии. На протяжении последних пяти десятилетий Чарльз занимается проблемами изменения климата, вырубки лесов и загрязнения океана. Учли ли этот момент экоактивисты — большой вопрос.

Напомним, что Чарльз стал королем в ту же минуту, как скончалась Елизавета II. Однако монарху только предстоит пройти коронацию — она состоится в начале мая следующего года. Недавно Букингемский дворец раскрыл основные подробности исторической церемонии.

А буквально на днях в сети появился редкий архивный снимок Карла III вместе с матерью Елизаветой, где он запечатлен еще 4-летним.


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