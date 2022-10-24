Идеальные костюмы: Роберт Паттинсон снялся в новой рекламной кампании Dior

Dior наконец-то опубликовал рекламную кампанию новой мужской коллекции, лицом стал давний друг модного дома, актер Роберт Паттинсон. К слову, некоторые снимки из фотосессии были слиты еще в сентябре, так что поклонники актера с нетерпением ждали официальных кадров. На фото Роберт позирует в идеально скроенных костюмах и образах в стиле кэжуал: толстовке, пальто, бомбере. В качестве аксессуаров для съемки были выбраны сумки кросс-боди и легендарные сумки-седла.

Всего же креативный директор мужской линии Ким Джонс показал пиджаки, свитеры, рубашки, классические брюки, джинсы, футболки и аксессуары в широкой цветовой палитре — от ярко-зеленого до спокойного бежевого. В линии также появились и обновленные версии сумок Saddle, Tote и Lingot.

Художественным руководителем кампании стал Ронни Кук Ньюхаус, а стилистами — Мелани Уорд и Элли Грейс Камминг. Автором фотографий выступил Рафаэль Паваротти.

Напомним, что недавно 36-летний актер выступил куратором аукциона Sotheby’s. Актер лично отобрал для коллекции, которая впоследствии уйдет с молотка, шесть работ — картин и скульптур разных стилей и эпох — от знаменитых и начинающих мастеров.

А ранее, в апреле этого года, на фанатском фестивале CinemaCon было объявлено, что “Бэтмен” режиссера Мэтта Ривза получит продолжение. Роберт Паттинсон вернется к роли супергероя.