 

Таксистам разрешили использовать выделенную полосу

24.10.2022, 15:33, Разное
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Постановлением №1257/22 от 24 октября Минтранс дополнил список общественного транспорта – теперь в него включены таксомоторы.

Чиновники полагают, что нововведение расширит права потребителей и поможет избежать пробок, поскольку таксисты теперь могут использовать полосы, выделенные для муниципального транспорта.

В Минтрансе уверены, что такси в большинстве населённых пунктов де-факто стало общественным транспортом.

– Маршруты такси не регулируются городскими властями. Фактически это общественный вид транспорта для тех мест, где недостаточно развита инфраструктура – нет остановок или отсутствует контактная сеть, – пояснил замминистра Минтранса Радик Сулейманов.

Чтобы воспользоваться расширенными правами, таксистам не придётся проходить бюрократические процедуры – достаточно будет оборудовать своё транспортное средство световым коробом. Операторы видеонаблюдения, равно как и автоматические алгоритмы, смогут уверенно отличить их от рядовых нарушителей ПДД.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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