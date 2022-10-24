RTL Nieuws: Нидерланды выдали 91 разрешение на освобождение от антироссийских санкций

В Нидерландах власти приняли решение освободить десятки компаний от выполнения санкций против России, информирует RTL Nieuws.

По данным RTL Nieuws, начиная с февраля власти освободили 91 компанию от выполнения антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

Среди прочих были освобождены министерства иностранных дел, экономики, финансов, инфраструктуры, образования Нидерландов. Поясняется, что мера принята «для предоставления определенной гибкости в конкретных случаях».

Например, министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов разрешило заходить в свои порты 34 кораблям под флагом России, которые перевозили продукты питания и алюминий.

В свою очередь министерство экономики и климата выдало 25 разрешений голландским компаниям, таким образом они смогли работать с бывшими дочерними компаниями Газпрома.

Министерство внешней торговли выдало 18 разрешений 13 организациям по «гуманитарным соображениям» для сотрудничества между ЕС и Россией по «гражданским вопросам».

Ранее несколько городских советов в Нидерландах попросили правительство страны временно освободить их от санкций Евросоюза против РФ из-за трудностей с поиском альтернатив российским энергоносителям.

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