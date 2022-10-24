 

Обозреватель Fox News Бут обвинила Байдена в разрушении США за два года президентства

24.10.2022, 15:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Джо Байден несет ответственность за кризис в стране, он разрушил основные системы за два года своего правления, он не будет кандидатом от демократов на следующих выборах, сообщила обозреватель телеканала Fox News Лиза Бут.

Журналистка считает, что окружение президента, в том числе его супруга Джилл, поступают жестко, подталкивая его к участию в выборах президента. По мнению Бут, недавнее заявление Байдена о желании участвовать в президентской гонке, может расколоть Демократическую партию США. Она считает, что демократы не хотят переизбрания Байдена еще на один срок, передает РИА «Новости».

«Некоторые кандидаты в конгресс, включая Тима Райана из Огайо, заявляют: «Мне не нужно, чтобы он участвовал в моей предвыборной кампании. Не агитируй за меня, Джо», – сообщила обозреватель.

Бут заявила, что Байден несет ответственность за кризис в США, «он все уничтожил».

«Наши границы открыты нараспашку, инфляция достигает 40-летнего максимума, а цены на бензин бьют рекорды. Он разрушил страну в рекордно короткие сроки, поэтому я не верю, что этот парень станет кандидатом от Демократической партии. Они выставят его вон после сокрушительного поражения на промежуточных выборах 8 ноября», – считает Бут.

Напомним, Байден сказал, что решит, собирается ли участвовать в президентских выборах 2024 года после выборов в Конгресс США в ноябре. При этом в начале октября Байден подтвердил намерение баллотироваться.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02.21 / В марте с космодрома Байконур запустят около 40 спутников

17.09.21 / Euronews – в Италии пускать людей на работу будут только по санитарному пропуску

29.08.20 / Глава Минкультуры поручила проверить техсостояние подведомственных учреждений

18.09.20 / В Германии оценили степень готовности «Северного потока – 2»

12.02.21 / Нарышкин заявил о регулярно поступающих спецслужбам сигналах о планах террористов

12.12.21 / Политика: Авиация НАТО отрабатывает боевую тактику на гражданских самолетах России

19.02.21 / Труханов: В Одессе дан старт новому украино-итальянскому проекту

23.11.20 / Пенсионеры в Минске вышли на «марш мудрости»

23.03.21 / С космодрома Байконур запущен спутник для сбора орбитального мусора

22.07.21 / Истребитель Checkmate решили оснастить прицелом «Швабе»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика