Обозреватель Fox News Бут обвинила Байдена в разрушении США за два года президентства

Президент США Джо Байден несет ответственность за кризис в стране, он разрушил основные системы за два года своего правления, он не будет кандидатом от демократов на следующих выборах, сообщила обозреватель телеканала Fox News Лиза Бут.

Журналистка считает, что окружение президента, в том числе его супруга Джилл, поступают жестко, подталкивая его к участию в выборах президента. По мнению Бут, недавнее заявление Байдена о желании участвовать в президентской гонке, может расколоть Демократическую партию США. Она считает, что демократы не хотят переизбрания Байдена еще на один срок, передает РИА «Новости».

«Некоторые кандидаты в конгресс, включая Тима Райана из Огайо, заявляют: «Мне не нужно, чтобы он участвовал в моей предвыборной кампании. Не агитируй за меня, Джо», – сообщила обозреватель.

Бут заявила, что Байден несет ответственность за кризис в США, «он все уничтожил».

«Наши границы открыты нараспашку, инфляция достигает 40-летнего максимума, а цены на бензин бьют рекорды. Он разрушил страну в рекордно короткие сроки, поэтому я не верю, что этот парень станет кандидатом от Демократической партии. Они выставят его вон после сокрушительного поражения на промежуточных выборах 8 ноября», – считает Бут.

Напомним, Байден сказал, что решит, собирается ли участвовать в президентских выборах 2024 года после выборов в Конгресс США в ноябре. При этом в начале октября Байден подтвердил намерение баллотироваться.

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