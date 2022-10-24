Коса-хвост и экспресс-укладка с заколкой из бархатной ткани: эффектные прически и для офиса, и для вечеринки

Эффектная прическа – неотъемлемая часть любого образа. Есть те варианты укладок, которые подходят как для посещения работы и офиса, так и для вечеринки. Они просты в исполнении и не требуют особых навыков. Вдохновляемся идеями.

Косичка

Вместо того чтобы просто сплести французскую косу, рассмотрите вариант косички-хвоста. Для этого соберите волосы сзади, сформировав конский хвост. А затем из ниспадающих прядей сплетите косу.

Очень оригинально смотрится такой же вариант прически, но только с вплетенной в косу бархатной лентой. Вы можете использовать сразу две ленточки разных цветов – так получится еще оригинальнее.

Хвост

Если вы не владеете техникой плетения тех или иных косичек, тогда упростите себе задачу, сделав прическу на собранные волосы. Например, обычный конский хвост. Он может быть высокий или низкий на ваше усмотрение.

Если в образе нужно больше строгости, тогда причешите локоны на макушке гладко, волосинка к волосинке.

“Мальвинка”

Если хочется создать легкий, нежный, романтичный лук, тогда сделайте прическу “мальвинка”. Для этого часть волос с макушки зачешите назад и зафиксируйте заколкой. Остальные локоны пусть ниспадают вниз.

В данном случае важен выбор аксессуара. Отдавайте предпочтение заколке оригинального дизайна или из необычного материала. Например, это может быть атласный бант или заколка из бархатной ткани.

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Пучок

Небрежный пучок – та прическа, которая уже долгие годы не выходит из моды. Она особенно нравится девушкам с короткими волосами или волосами средней длины.

Небрежный пучок можно сформировать сверху на макушке либо внизу на затылке.

Если образ требует строгости и формальности, тогда пригладьте волосы на голове и зафиксируйте их стайлинговым средством.

Если же допускается неформальный лук, тогда не будет ничего страшного, если отдельные прядки будут выбиваться.

Вы даже умышленно можете распустить пару локонов для обрамления лица.