 

В весеннем сезоне в тренде «отрезной» боб: несколько примеров, которые вдохновят на изменения

24.10.2022, 14:50, Разное
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“Отрезной” боб — подходящая стрижка для женщин с тонкими волосами. Благодаря такой прическе появляется прикорневой объем, за счет чего создается иллюзия густых волос. Вот несколько вариантов стрижки, из которых вы точно найдете тот, который больше всего подходит именно вам.

С челкой-шторкой

Если у вас круглое или квадратное лицо, тогда вы можете смягчить его и смоделировать овал с помощью отрезного боба с челкой-шторкой.

Челка может достигать длины до скул либо до бровей на ваше усмотрение. Ее характерная особенность — это раздвоение на две части посередине, благодаря чему наблюдается как будто обрамление лица. Плюс такой челки в том, что в любое время ее можно убрать с помощью заколок.

На прямые волосы

Если у вас прямые и ровные от природы волосы, то вы можете не опасаться “отрезного” боба. Единственная рекомендация — это проредить волосы филировочными ножницами, чтобы прическа казалась пышнее. Заодно облегчите локоны, убрав лишнюю тяжесть.

В данном случае лучше обойтись без челки-шторки. Можно сделать укладку на прямой или на боковой пробор. Первый вариант больше подойдет для девушек с худощавыми овальными лицами.

Для вьющихся волос

Если у вас вьющиеся от природы волосы, то данная прическа избавит вас от головной боли с укладкой. Если стрижка выполнена в правильной технике профессионалом, тогда локоны будут сами укладываться и формировать красивую прическу.

При желании можете попробовать другие варианты. Например, красиво смотрится прическа по типу голливудских или пляжных локонов.

В первом случае предполагается одна крупная волна на волосах. Во втором в образе появляется легкая небрежность и озорство.

Можете поэкспериментировать с оттенком волос. Например, покрасить локоны в медово-желтый цвет.

Если вам не слишком импонирует желтизна, тогда рассмотрите вариант платинового блонда с серебристым металлическим отливом.


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