 

Олег Васильков лишился роли в сериале «Ольга» из-за ссор с Яной Трояновой

24.10.2022, 14:44, Разное
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Сериал «Ольга», рассказывающий историю жизни обычной российской женщины, сделал ещё популярнее звезду отечественного кино Яну Троянову. Однако из-за ссоры с актрисой Олег Васильков лишился роли в картине.

Главная героиня «Ольги» живёт в столичном Северном Чертаново. Как и любая другая россиянка, она сталкивается с теми или иными проблемами, переживает взлеты и падения. В первом сезоне с 17 по 20 серии в ленте появляется бывший супруг главной героини. Однако не всем известно, что его роль была убрана из сериала из-за неприязни в отношениях с Трояновой.

Артист, исполняющий роль экс-мужа, от которого Ольга Терентьева родила дочь Анну, не сошелся характером с экранной женой и в реальной жизни. Артисты постоянно ссорились, поэтому руководством было принято решение уволить Олега Василькова. Сценарий переписали, добавив в историю главной героини ещё одну беду. Павел Лыков, которого и сыграл Васильев, трагически погиб во время пребывания в Таиланде.

Следует отметить, что чаще всего актер играл до этого представителей преступного мира. Однако не менее гармонично он смотрится и в драматических ролях и даже комедийных. При этом Яне Трояновой сериал «Ольга» помог в карьере, так, в 2017 году журнал GQ назвал актрису «Женщиной года». А сам проект вошёл в список лучших комедий в 2016 году, только появившись на экранах.


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