Многие сцены в фильме «Бриллиантовая рука» спас от удаления «ядерный взрыв»

Фильм «Бриллиантовая рука» 1969 года на многие десятилетия стал источником крылатых фраз. Однако не все сцены могли попасть в картину, от удаления из комедии их спас «ядерный взрыв».

Фильм «Бриллиантовая рука» стал в 1969 году не только хитом кинопроката, но и источником вдохновения для народного творчества, многие его фразы стали крылатыми. Однако не всем известно, что многих сцен могло не быть в картине, если бы не хитрая уловка Леонида Гайдая. В те времена в Советском Союзе каждый фильм проходил строгую цензуру. Кадры с полуобнаженной героиней Светланы Светличной показались корректорам слишком откровенными и могли быть удалены. Более того, комиссия, принимающая решение о разрешении выпуска киноленты в прокат, всерьез восприняли и фразу «Не виноватая я, он сам пришел», заявив, что такой аргумент не оправдывает действий девушки.

Предвидя, что настолько смелые сцены вызовут негодование у цензоров, Леонид Гайдай сделал своеобразный ход. Он включил в «Бриллиантовую руку» кадры ядерного взрыва. Просматривающие фильм критики переключили все свое внимание именно на этот эпизод и потребовали удалить именно его, оставив в эксцентричной комедии все остальные кадры. Чиновникам Госкино показалась манерной игра Андрея Миронова, а образ, воплощенной на экране Нонной Мордюковой, они назвали «одержимой пошлостью.

Тем не менее, кое-что в «Бриллиантовой руке» пришлось изменить, например, из-за политической ситуации в мире. Так, разоблачающая Семена Семеновича перед его супругой управдомша товарищ Плющ по сценарию говорила, что не удивится, если Горбунков тайно посещает синагогу. Однако в те времена СССР как раз налаживал дипломатические отношения с Израилем и эти слова сочли неуместными. При озвучивании ленты упоминание иудейского храма заменили на «любовницу». Если присмотреться на движение губ Мордюковой, то все же можно заметить это несоответствие.