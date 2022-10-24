Стало известно об уходе Маслякова

Советский и российский телеведущий, символ

телеигры КВН Александр Васильевич Масляков потихоньку уходит на пенсию. Такие

слухи начали появляться после того, как вместо ведущего на сцену стали выходить

его коллеги. Сам Масляков-старший говорил, что просто заразился COVID-19

во второй раз и ушел на самоизоляцию.

Одним из сменщиков ведущего выступил Дмитрий

Нагиев. Другой коллега Александра Маслякова Валдис Пельш считает, что совсем

скоро 81-летний мужчина вернется к работе.

Пока официального заявления ни от Александра

Маслякова, ни его компании не поступало. Однако, уже сейчас стало известно об

уходе ведущего.

Поисковик и гадатель на картах Александр

Кинжинов сделал расклад на Маслякова старшего и узнал, выйдет ли ведущий к

зрителям. По его словам, полноценно работать Александр Васильевич уже не может.

Он появится на телеэкране в начале 2023 года несколько раз и на этом завершит

публичную деятельность.

“Потом, к

сожалению, уйдет окончательно”, — предрекает судьбу Александра Маслякова гадатель.

Ранее один из бывших

игроков КВН актер Михаил Башкатов делился мнением, что, скорее всего,

Александру Маслякову уже тяжело даются трехчасовые съемки. Все-таки серьезный

возраст дает о себе знать.