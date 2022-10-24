Стало известно об уходе Маслякова
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Советский и российский телеведущий, символ
телеигры КВН Александр Васильевич Масляков потихоньку уходит на пенсию. Такие
слухи начали появляться после того, как вместо ведущего на сцену стали выходить
его коллеги. Сам Масляков-старший говорил, что просто заразился COVID-19
во второй раз и ушел на самоизоляцию.
Одним из сменщиков ведущего выступил Дмитрий
Нагиев. Другой коллега Александра Маслякова Валдис Пельш считает, что совсем
скоро 81-летний мужчина вернется к работе.
Пока официального заявления ни от Александра
Маслякова, ни его компании не поступало. Однако, уже сейчас стало известно об
уходе ведущего.
Поисковик и гадатель на картах Александр
Кинжинов сделал расклад на Маслякова старшего и узнал, выйдет ли ведущий к
зрителям. По его словам, полноценно работать Александр Васильевич уже не может.
Он появится на телеэкране в начале 2023 года несколько раз и на этом завершит
публичную деятельность.
“Потом, к
сожалению, уйдет окончательно”, — предрекает судьбу Александра Маслякова гадатель.
Ранее один из бывших
игроков КВН актер Михаил Башкатов делился мнением, что, скорее всего,
Александру Маслякову уже тяжело даются трехчасовые съемки. Все-таки серьезный
возраст дает о себе знать.
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