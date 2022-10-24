Как оживили диктатора и атака моржей

С 21 по 29 октября проходит один из старейших и уважаемых смотров кино в РФ — международный кинофестиваль «Послание к человеку».

Из редких сегодня событий — размышления средствами киноязыка о человеке, его достоинстве, ценности человеческой жизни. На фестивале много секций, одна из интереснейших — авторская программа Андрея Плахова «Кино сверхреальности». И все же ядро «Послания» — кинодокументалистика.

50 фильмов конкурсной программы, в том числе 19 российских.

Рассказываем о наиболее интересных картинах.

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