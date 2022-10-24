 

По факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой возбудили уголовное дело

24.10.2022, 14:15, Разное
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В понедельник утром стало известно, что в Калужской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщают “Ведомости” со ссылкой на сообщение УМВД России по Калужской области.

В Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту ДТП, произошедшего в одном из населенных пунктов Жуковского района, — заявили в ведомстве.

Напомним, что на днях директор театра “Ленком” Марк Варшавер заявил, что Анна не виновата в случившемся и что она не намерена оказывать родственникам погибшей финансовую помощь за моральный ущерб.

О страшном ДТП, в котором актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области, стало известно на прошлой неделе. Инцидент произошел вечером 14 октября в деревне Грачевка. В момент аварии Анна находилась за рулем автомобиля Audi, и в темноте она не заметила, как на дорогу выбежала женщина. Актриса не скрылась с места происшествия, вызвала полицию и медиков, однако потерпевшая скончалась до их приезда. Погибшей оказалась 31-летняя мать двоих детей Олеся Борисенко.

Анна Большова – актриса театра, кино и дубляжа. Удостоена званий заслуженной артистки России, почетного деятеля искусств города Москвы. Играла в Театре им. Гоголя, с 1998 г. играет в “Ленкоме”, участвовала в спектакле “Юнона и Авось”. Снималась в таких картинах, как “Остановка по требованию”, “Егерь”, “Мой личный враг”, “Ермоловы”, “Жаркий лед” и др.


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