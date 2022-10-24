Военный эксперт Козюлин: Дивизия ВДВ США в Румынии нужна Вашингтону для военного давления на Россию

При помощи 101-й дивизии ВДВ США Вашингтон пытается купировать риски, связанные с возможным прорывом ВС РФ к Приднестровью, сообщил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее президент Сербии Александар Вучич назвал размещение американской дивизии в Румынии приближением к «идеальному шторму».

«Приближение войск НАТО к нашим границам – всегда угроза, на которую надо отвечать. Обычно мы так и поступаем. Понятно, что в период конфликта альянс пытается подстраховаться, а также оказать содействие ВСУ. Но не исключаю, что это может быть просто отвлекающий маневр», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.

«Командующий этими войсками уже заявил, что солдаты «готовы к сражению ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО». Это, вероятно, блеф, но политическое и военное давление на Россию это однозначно окажет», – уверен эксперт.

«Сейчас 101-я воздушно-десантная дивизия США, скорее всего, будет активнее заниматься обучением украинских подразделений. Ну и сами они также будут проходить подготовку по боевому слаживанию, а также отрабатывать координацию действий», – предполагает собеседник.

«Если бы подобная ситуация произошла до начала спецоперации, Россия стянула бы дополнительные силы на юго-западном направлении. Сегодня же перед нами стоят другие, более важные задачи. Какая-то реакция от нас, разумеется, последует. Но она будет не публичной», – продолжает военный эксперт.

Активизация американской дивизии в Румынии неслучайно произошла именно сейчас. «В ответ на ввод новых западных формирований в Польшу и Прибалтику мы были вынуждены создать совместную с Минском группировку войск в Белоруссии. И теперь западные аналитики предполагают: прикрыв северное направление, Союзные силы попробуют пробиться к Приднестровью. Не исключаю, что действия со стороны командования 101-й дивизии стали реакцией на такие предположения», – резюмировал Козюлин.

Ранее командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США заявил о готовности американских войск войти на территорию Украины. В интервью каналу CBS News командир боевой группы 2-й бригады полковник Эдвин Маттаидесс сказал, что солдаты «готовы к сражению уже ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО».

По имеющимся у телеканала сведениям, 101-я воздушно-десантная дивизия США «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тыс. американских военнослужащих.

На фоне этого президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что размещение в Румынии американской дивизии приближает резкое обострение ситуации. Выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии он подчеркнул, что «мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании».

Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне. В том же месяце профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что сложившаяся вокруг российской спецоперации в Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальна угроза прямого столкновения США в конфликте в Украине и что может стать поводом для эскалации.

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