 

Боррель назвал увольнение Антона Красовского «примером бесчеловечного отношения к геям в России»

24.10.2022, 13:33, Разное
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
высказал крайнюю озабоченность по поводу увольнения журналиста Антона
Красовского с телеканала RT. По словам чиновника, это является примером вопиющих нарушений прав
геев в России.

Боррель назвал тревожным увольнение видного
представителя ЛГБТ-сообщества с поста на федеральном канале и пригрозил
ответными санкциями за столь дискриминационные действия. При этом он решительно
отмёл версию о том, что причиной увольнения Красовского могли стать какие-то
его действия или высказывания, не связанные с сексуальной ориентацией. Дипломат
отметил, что Россия часто выдумывает иезуитские поводы и фальшивые предлоги,
чтобы начать преследование в отношении меньшинств. При том Боррель признался,
что не смотрел эфир, после которого случилось увольнение, поскольку «в его
стране, как и во всех свободных странах, этот канал заблокирован».

«Всем известно дружественное отношение
российского ЛГБТ-сообщества к Украине и украинским детям. Это факт, который
нельзя отрицать. К тому же, эта часть общества менее других подвержена
пропаганде, за что путинский режим её систематически преследует, – считает политик. – Мы намерены
привязать девятый пакет санкций к делу Красовского. Российские оппозиционеры в
Латвии и Польше сейчас помогают нам составлять «список Красовского» из
пропагандистов, которые должны ответить за это дискриминационное преступление»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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