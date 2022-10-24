Боррель назвал увольнение Антона Красовского «примером бесчеловечного отношения к геям в России»
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
высказал крайнюю озабоченность по поводу увольнения журналиста Антона
Красовского с телеканала RT. По словам чиновника, это является примером вопиющих нарушений прав
геев в России.
Боррель назвал тревожным увольнение видного
представителя ЛГБТ-сообщества с поста на федеральном канале и пригрозил
ответными санкциями за столь дискриминационные действия. При этом он решительно
отмёл версию о том, что причиной увольнения Красовского могли стать какие-то
его действия или высказывания, не связанные с сексуальной ориентацией. Дипломат
отметил, что Россия часто выдумывает иезуитские поводы и фальшивые предлоги,
чтобы начать преследование в отношении меньшинств. При том Боррель признался,
что не смотрел эфир, после которого случилось увольнение, поскольку «в его
стране, как и во всех свободных странах, этот канал заблокирован».
«Всем известно дружественное отношение
российского ЛГБТ-сообщества к Украине и украинским детям. Это факт, который
нельзя отрицать. К тому же, эта часть общества менее других подвержена
пропаганде, за что путинский режим её систематически преследует, – считает политик. – Мы намерены
привязать девятый пакет санкций к делу Красовского. Российские оппозиционеры в
Латвии и Польше сейчас помогают нам составлять «список Красовского» из
пропагандистов, которые должны ответить за это дискриминационное преступление»
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