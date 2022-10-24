Боррель назвал увольнение Антона Красовского «примером бесчеловечного отношения к геям в России»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

высказал крайнюю озабоченность по поводу увольнения журналиста Антона

Красовского с телеканала RT. По словам чиновника, это является примером вопиющих нарушений прав

геев в России.

Боррель назвал тревожным увольнение видного

представителя ЛГБТ-сообщества с поста на федеральном канале и пригрозил

ответными санкциями за столь дискриминационные действия. При этом он решительно

отмёл версию о том, что причиной увольнения Красовского могли стать какие-то

его действия или высказывания, не связанные с сексуальной ориентацией. Дипломат

отметил, что Россия часто выдумывает иезуитские поводы и фальшивые предлоги,

чтобы начать преследование в отношении меньшинств. При том Боррель признался,

что не смотрел эфир, после которого случилось увольнение, поскольку «в его

стране, как и во всех свободных странах, этот канал заблокирован».

«Всем известно дружественное отношение

российского ЛГБТ-сообщества к Украине и украинским детям. Это факт, который

нельзя отрицать. К тому же, эта часть общества менее других подвержена

пропаганде, за что путинский режим её систематически преследует, – считает политик. – Мы намерены

привязать девятый пакет санкций к делу Красовского. Российские оппозиционеры в

Латвии и Польше сейчас помогают нам составлять «список Красовского» из

пропагандистов, которые должны ответить за это дискриминационное преступление»

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