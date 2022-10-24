Не менее 5 часов: сколько нужно сна, чтобы уменьшить риск развития хронических заболевание на 30 %

Согласно медицинским рекомендациям, человек должен спать в среднем 8 часов. Но особенно активным людям среднего возраста регулярно поддерживать такой режим достаточно сложно. Количество часов может уменьшаться до 6-7 и даже 5 часов. Но насколько безопасно такое сокращение сна? Новое исследование показало, что сокращение времени ночного отдыха ниже отметки в 5 часов повышает риск развития хронических заболеваний.

Результаты исследования

Специалисты медицинского журнала PLoS Medicine на протяжении длительного времени отслеживали параметры сна 7 тысяч человек – госслужащих Великобритании.

В рамках наблюдения ставилась задача выяснить, как сон влияет на наличие хронических заболеваний. В частности, речь шла о заболеваниях сердца, диабете, онкологии и т.д. Для отслеживания длительности сна участники носили наручные трекеры.

Как показали результаты, спящие по 5 часов в сутки люди возрастом около 50 лет имели на 30% больше шансов заболеть по сравнению с теми, кто спал 7 часов.

Важность глубокого сна

Исследователи подчеркивают, что повысить защищенность организма от болезней поможет не просто сон, а сон надлежащего качества. Например, человек должен не менее 2 часов находиться в фазе так называемого глубокого сна. В этом состоянии дыхание становится медленным, а кровяное давление снижается. Мышцы расслабляются, а приток крови растет. Происходит также восстановление тканей и выработка важных гормонов.

Очень важные процессы касаются головного мозга в фазе глубокого сна. Из него словно вымываются “отходы”, что позволяет эффективнее работать. Это отдых для мозга, благодаря которому улучшается работа памяти, повышается способность к обучению и т.д.

Кроме того, глубокий сон поддерживает иммунитет, стимулирует развитие организма с регенерацией клеток, восстанавливая кости и ткани.

Как добиться здорового сна?

Итак, плюсы качественного сна очевидны для здоровья. Но как добиться той же длительности сна более 5 часов, если такая привычка еще не выработалась?

На этот счет эксперты дают ряд советов:

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь Бодрствование. Как ни странно, физическая активность может привести к тому, что организм с его органами будет все сильнее клониться ко сну. Продукты для улучшения сна. На сон благотворно повлияют бобы, темная листовая зелень, темный шоколад, цельнозерновые продукты, орехи, жирная рыба, бананы и авокадо. Комфорт в постели. Место для сна с постельными принадлежностями не должны вызывать дискомфорт. Желательно, чтобы эти изделия были изготовлены из мягких и дышащих материалов наподобие хлопка. Правильное дыхание. Специалисты рекомендуют отрабатывать для сна систему медленного дыхания – на скорости 6 вдохов/минута. Эфирные масла. В частности, запах лаванды будет способствовать успокоению разума и крепкому сну.

Выполнение этих рекомендаций, как минимум, увеличит шансы на здоровый продолжительный сон, что несомненно принесет пользу и организму.