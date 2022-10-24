Шелковый шарф для выпрямления, колготки для завивки: укладываем волосы без нагрева и повреждений

Наверняка вы знаете о вреде использования горячих инструментов для укладки волос. От этого локоны становятся сухими и ломкими, тонкими и лишенными блеска. Чтобы ничего подобного не происходило, вы можете обеспечить свои волосы термозащитой, использовать подручные предметы. Поговорим о способах, которые помогут вам добиться желаемого эффекта и при этом не навредят вашим локонам.

Выпрямление волос

Вы можете распрямить волосы без использования нагревательных приборов. Для этого вам необходимо помыть голову (тщательно вытерев их после этого полотенцем) или увлажнить волосы, затем тщательно их расчесать.

Отделите верхнюю часто горизонтальным пробором и соберите ее в высокий пучок на макушке. После этого сделайте ровный пробор посередине, а затем еще один вертикальный пробор с одной из сторон. Оберните часть отделенных двумя проборами волос вокруг головы, плотно прижав их к ее поверхности. Затем таким же способом отделите следующую часть и повторите оборот.

Добейтесь того, чтобы все волосы были плотно обернуты вокруг головы, кончики зафиксируйте невидимками. Распустите верхний пучок и по такому же принципу оберните находящиеся в нем волосы вокруг головы, повяжите шелковый шарф, чтобы удержать конструкцию.

Ложитесь спать, а утром распусти волосы, они будут прямыми.

Укладка без мытья и дополнительных усилий

Если вы не хотите использовать горячие приборы, но в то же время мечтаете о красивой прическе, нет ничего проще, чем выбрать правильную стрижку. Для длинных волос подойдет многоступенчатая стрижка, которая избавит волосы от дополнительного груза и ускорит время сушки (естественного высыхания). Для средних волос подойдет кефаль или рваный боб, для коротких либо очень короткая стрижка, либо тупой боб, который поможет с иллюзией объема без дополнительных манипуляций. Выбирайте прически, техника которых предусматривает размещение прядей на определенном месте. То есть, если будет выдержана первоначальная форма, вам не понадобится дополнительных усилий и тем более использования инструментов с высокими температурами для оформления прически.

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Завивка без термоприборов

Вы можете использовать бигуди, которые также помогут вам сделать волосы вьющимися без плойки. Либо можете заплести косички, они также вам помогут сделать прическу с красивыми волнами. Есть еще один способ для завивки волос при помощи колготок. Вам необходимо взять новые колготки, надеть их на голову в виде повязки, затем разделить волосы на четыре части (разделить пополам вертикальным пробором на затылочной зоне, а затем разделить еще раз каждую из них). Возьмите две части и сплетите их в косу, используйте в качестве третьей пряди штанину колготок, зафиксируйте кончики резинкой.

То же самое сделайте с двумя остальными частями. Как и в варианте с выпрямлением предварительно намочите или слегка увлажните волосы. Утром расплетите косички и снимите колготки, после того с восхищением констатируйте, как ваши волосы превратились в красивые крупные локоны.

Вместо заключения

Если вы зададитесь целью сохранить здоровье волос и отказаться от использования горячих приборов, у вас это обязательно получится.

Старайтесь высушивать волосы естественным путем и придумывайте разные варианты, чтобы сделать локоны послушными для оформления красивой прически.