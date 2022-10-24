 

Переселение по программе реновации в 2022 году начали жители 138 домов

24.10.2022, 13:10, Разное
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Квартиры в новостройках предложили жителям 138 ветхих домов. 20 тысяч человек определились с жильем для переезда, а почти 18 тысяч уже заключили договоры, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Расселяемые ветхие дома находятся во всех округах столицы. Большая часть из них – на востоке, передает портал mos.ru.

В Восточном административном округе предложения квартир получили жильцы 28 домов. На юго-западе и юге – 19 и 18 соответственно.

Сейчас идет первый этап реновации. Он уже завершился в 17 районах Москвы. Ключи от квартир в новостройках получили 15 тысяч человек, которые переселяются или уже переехали из 86 ветхих домов, сообщил ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Москвичи переезжают в пределах своего района. Новое жилье строят в максимальной близости от старых. Люди сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же социальными объектами, станциями метро, магазинами и местами отдыха.

В кварталах реновации создается комфортная городская среда. Во дворах устанавливают детские и спортивные площадки, проводят дополнительное озеленение. На первых этажах новостроек расположены магазины и предприятия сферы услуг.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, построенных около полувека назад. Второй этап переселения пройдет с 2024 по 2028 годы, третий – в 2029-2032 годах.


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