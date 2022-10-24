Беременную Ольгу Орлову ограбили за границей

44-летняя Ольга Орлова, беременная вторым ребенком, отправилась на отдых в Италию, однако отпуск не задался с самого начала — об этом она честно рассказала своим подписчикам. Проблемы начались еще в салоне самолета, когда бортпроводники отказались пересадить певицу на более комфортное место.

И это в бизнес-классе, который стоит огромных денег, – написала Ольга в своих сторис.

Номер в гостинице тоже не оправдал ожиданий — он оказался слишком тесным. Новая комната, предоставленная отелем, была просторнее, однако окнами выходила на парковку. Впрочем, самое неприятное ждало Ольгу впереди. Во время пешей прогулки на ужин Ольга стала жертвой карманника — злоумышленник незаметно вытащил из ее сумочки кошелек. Однако певица отнеслась к случившемуся философски.

Это была большая сумма и расстройство мое тоже было очень большим. Но тут винить некого, я прозевала, отвлеклась, за что и поплатилась, – заключила она.

Напомним, что о второй беременности Ольги Орловой стало известно в конце сентября. О том, что они с супругом-бизнесменом Валерием ожидают пополнение, она сообщила в социальных сетях. Чуть позже Ольга снова вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем состоянии.

Напомним, что Ольга и Валерий поженились 27 сентября 2021-го. До этого Орлова была в браке лишь однажды — с бизнесменом Александром Кармановым. Познакомившись с ним в 2000 году, она покинула золотой состав “Блестящих” и родила сына Артема, сейчас ему 23 года. Супруги развелись в 2004-м.