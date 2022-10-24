“Бесконечный драйв, амбиции и талант”: Риз Уизерспун поздравила сына с 19-летием

В минувшее воскресенье среднему сыну Риз Уизерспун Дикону исполнилось 19 лет. По этому случаю актриса поделилась в своем микроблоге несколькими фото именинника и написала в посте теплые слова, похвалив личные качества парня.

День рождения Дикона сегодня! Парень, обладающий самой светлой энергетикой, бесконечным драйвом, амбициями и талантом. И самым громадным сердцем в мире. Горжусь тобой и люблю тебя, Д!

Отметим, что Риз не случайно упомянула таланты сына. Дело в том, что Дикон строит музыкальную карьеру и в скором времени должен выпустить свой первый мини-альбом.

Дикон — один из двоих общих детей 46-летней обладательницы “Оскара” и 48-летнего актера Райана Филиппа. Также у них есть 23-летняя дочь Ава, которая очень похожа на знаменитую маму. 10-летний сын Теннесси родился у Риз от отношений с нынешним супругом Джимом Тотом, с которым она живет с 2011 года.

Напомним, что Риз Уизерспун и Райан Филипп познакомились на вечеринке в честь 21-летия актрисы. Они связали себя узами брака в 1999 году и развелись в 2007-м после восьми лет романа. На одном экране их можно увидеть в молодежной драме “Жестокие игры”.

Постер фильма “Жестокие игры” Супруг Риз с сыном Теннесси