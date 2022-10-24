Право выбора: Суконкин о подходе Пригожина к приему заключенных в ЧВК «Вагнер»

Военный обозреватель, журналист и писатель Алексей Суконкин высказался относительно идеи принимать отбывающих срок граждан на службу в ЧВК «Вагнер» и высоко оценил подход петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

Эксперт отметил, что никто не принуждает заключенных к участию в СВО. Они получили возможность изменить жизнь и делают данный выбор добровольно:

«Пригожин на этом видео никому ничего не обещает и никого не заставляет, и в этом он прав. Он просто говорит, что у людей есть возможность воевать за свою страну, за Родину. Он дает им шанс и дает им выбор. Выбор, который заключенные делают самостоятельно».

Суконкин напомнил, что подобные инициативы существовали в годы Великой Отечественной войны. Дед писателя отправился на фронт из мест заключения.

«Лучшее сравнение из недавнего прошлого — история армии Рокоссовского. Мой дед на фронт попал из зоны, где сидел за хулиганку. На 9 мая 1945 года у него было четыре ранения и четыре боевые награды. И уважение от общества на всю жизнь», — подытожил обозреватель.

Ранее видео, где мужчина похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, беседует с заключенными, появилось в Сети. Спикер предложил отбывающим срок отправиться на защиту Донбасса:

«Тем, кто пройдет собеседование и после этого решит, что есть сомнения, не нужно ехать. Нам нужны только те, кто уверен в себе, знает, что он хочет воевать, ему это нравится, ему это нужно, его форма позволяет. Если вы подошли к автозаку и передумали, то я вам скажу, что я с уважением к этому отношусь».

Силы ЧВК «Вагнер» наступают в районе города Бахмут. Российские бойцы уже взяли под контроль Углегорскую ТЭС и подстанцию «Донбасская 750».