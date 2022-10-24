Личное: “Только гнев поможет”

Некоторые женщины, узнав про мобилизацию, стали просить своих МЧ “расписаться”, чтобы, если тех вдруг убьют на войне, они могли бы получить “выплаты”.

Другие женщины на голубом глазу читают своим мужьям лекции о патриотизме. Дескать, не отлынивай, иди защищай свою даму сердца.

Третьи не агитируют, но и не выражают никакого беспокойства. Ну мобилизация и ладно, мужчина, как известно, воин и создан для войны. А женщины созданы для… этого самого, “для отдохновения воинов”, как Ницше сказал.

Если вы такие отважные, девушки, дуйте сами на фронт, волонтерками.

Нет ни одной старинной песни, где жена, провожая мужа на войну, не просила бы его не ходить.

В этом случае муж знал, что его любят и будут ждать.

Но социопаткам это невдомек.

Вот эта автор в письме, например, никакого беспокойства за парня не выразила, когда объявили мобилизацию.

Словно и не случилось ничего.

И все письмо недоумевает, с чего он взял, что она о нем не заботится?

Парень мобилизоваться совсем не хочет и не собирается, ему и повестки не было, а она ему уже тайком сумку на фронт собрала, жгуты, бинты, а в разгар ссоры прислала видео, смотри, мол, как я о тебе забочусь, иди, не трусь.

Надо было еще гроб заведомо купить и место на кладбище забронировать. И прислать ему видео: смотри, как я тебя люблю, прах твой похороню с честью, если довезут.

Все письмо этого автора не буду публиковать, опубликую только один кусок.

your_sweet_l

“Фраза про использование его мной не новая, но раньше он всегда извинялся, сейчас мне кажется, это всё.

Он вспоминал свои поступки, когда он чинил мне машину. Я писала, что не умаляю этого, и всегда готова помочь, если ему будет надо, но не умею читать мысли. Слова с моей стороны были нежными, уговаривала наладить общение. Не грубила, не была резка.

Я писала: «Не надо делать для меня добрые дела, если ты не хочешь, но пожалуйста, давай общаться по-нормальному, как раньше. Для меня наше общение – самое ценное среди всех добрых дел». Но нет.

Говорил – слова не имеют силы, только дела.

За несколько дней после объявления мобилизации я собрала ему экстренную сумку на случай призыва. Потратила 25% своей зп, это было много для меня, но я посчитала это важным, так как читала истории про то, что парней забирают в тот же день, не давай собраться. А В. относился к этому равнодушно, был уверен, что до него не дойдёт. Ему об этом не сказала, чтоб не портить настроение. Знала, что он не будет собирать вещи и готовиться – не считает нужным.

Меня разбомбило от его заявления, что я только пизжу и ничего не делаю. Записала ему видео с этой сумкой. Жгуты, которые дефицитные и я ездила за ними на окраину города по вечерам, собирала по разным местам. Его редкие и дорогие капли для глаз. Плеер с книгами по IT и науке, кнопочный телефон, и ещё горы всего. В конце сказала: «Вот такая я эгоистка и похуистка, может я ничего для тебя не делаю, а всё что делаю – не так и не в кассу, тебе виднее. Не хочешь – не общайся со мной.»

Видео получилось большое, в вотсап его удалось загрузить только в виде файла. Так что, возможно, он его даже не откроет.

В 4 часа ночи проснулась, обуреваемая яростью за его обвинения, и написала такое смс:

«Как итог:

Я сказала, что хочу поехать с тобой в деревню, но ты слился с диалога, стал общаться сквозь зубы и предпочёл поехать сам на автобусе, нежели со мной, меня об этом не предупредив.

Сам меня завиноватил, оскорбил и обидел меня, выразив сомнения в моей надёжности и преданности, обвинив что я тебя использую, а на мои попытки наладить общение продолжаешь гнуть свою линию.

Я только одного не понимаю – хочешь расстаться, зачем ищешь предлог? Предлог не нужен, достаточно твоего желания.»

Кажется, он меня заблокировал, так как я не вижу его аватарки в вотсапе, но не уверена в этом. Не заглядываю в наш диалог.

Не буду смотреть, что он мне ответит. Скорее всего, там ничего хорошего, одна грязь. Или вообще никакого ответа, что хуже.

Гнев душит меня, но в то же время, я хватаюсь за него как за спасительную соломинку. Только гнев поможет мне больше не писать и отвязаться от В.

Стоит гневу уменьшится, и я чувствую сожаление, как-будто я действительно могу что-то исправить. Представляю его фигуру, сидящим у окошка и страдающим от моего невнимания (не колпачик, а Колпачище). Вспоминаю, каким он когда-то был ласковым, нежным, моим любимым мальчиком”.