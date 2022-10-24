Трикотажное платье – мастхэв осеннего сезона: учимся правильно подбирать обувь под разные модели

Трикотажное платье в этом сезоне в моде, поэтому таким изделием рекомендуется пополнить гардероб каждой уважающей себя моднице. Желательно отдавать предпочтение вещам длины миди или макси. Вот, с какой обувью лучше всего сочетаются вязаные платья.

Мюли

Мюли — это обувь по типу сабо с открытой пяткой и закрытым передом. В ней очень удобно преодолевать большие расстояния. Кроме того, она гармонично сочетается с трикотажным платьем миди длины. Отдавайте предпочтение обуви из натуральной кожи, чтобы ногам было теплее.

Шлепанцы

Если позволяет погода, то вы вполне можете надеть трикотажное платье с открытыми шлепанцами или босоножками на низком ходу. В таком наряде можно смело отправляться на шопинг или на встречу с подругами.

Обратите внимание на гармоничное сочетание коричневого платья и черных аксессуаров (сумки и обуви).

Ботильоны

Если нужно получше утеплиться, тогда можете смело комбинировать с платьем ботильоны. В моде сейчас подобная обувь с широким голенищем и с невысоким широким каблуком.

Вы вполне можете отдать предпочтение не однотонной обуви, а той, которая с принтом. Сейчас весьма актуальным является анималистичный рисунок: к примеру, «под леопарда» или «под тигра».

Высокие сапоги

Если вы надеваете платье макси или длины, тогда уместнее всего в данном контексте буду высокие сапоги с широким голенищем. Они хорошо смотрятся на контрасте с облегающем платьем.

В случае, если вам больше импонирует классика и традиционные луки, тогда можете поступить следующим образом. Сочетайте в одном образе короткое вязаное платье, водолазку или свитер, длинное пальто (или плащ) и высокие ботфорты на шпильках.

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Тогда у вас получится стильный, женственный и элегантный лук. В таком наряде можно смело отправляться на романтическое свидание.

Обувь на тракторной подошве

Любительницам следовать новым трендам и поклонницам стиля кэжуал стоит взять на вооружение следующий комплект. Речь идет о сочетании облегающего длинного платья и ботинок на массивной тракторной подошве. Тогда получится изысканное сочетание женственности и брутальности в контексте одного лука.

Кроссовки

Традиционный и беспроигрышный вариант как для образа в стиле кэжуал — это трикотажное платье и кроссовки. Платье может быть любой длины, какой вы пожелаете. Но учтите, что если оно короткое, тогда обязательно длинная верхняя одежда, чтобы образ не получился провокационным.

Лоферы

Если вам нужен стильный офисно-деловой образ, тогда можете сочетать длинное трикотажное платье с лоферами. Эта обувь — разновидность мокасин. Кожаные лоферы обычно на невысокой танкетке, поэтому вам точно не будет холодно. В качестве верхней одежде можно использовать пиджак или блейзер оверсайз.

Туфли на каблуках

Для создания традиционного лука, предназначенного для офиса, работы или похода в ресторан комбинируйте вязаное облегающее платье и элегантные туфли на высокой шпильке. Чтобы образ получился более дорогим и роскошным, отдавайте предпочтение белоснежной одежде и аксессуарам. Дополните лук стильной сумочкой и солнцезащитными очками.