10 людоедских цитат Красовского, которые не возмутили Симоньян и Бастрыкина

RT приостановил сотрудничество с кремлевским пропагандистом Антоном Красовским после его слов о том, что украинских детей, считающих, что территория Украины оккупирована Россией, нужно «топить в реке или сжигать заживо». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручил проверить его высказывания.

О «советских мразях»

Скандальные и оскорбительные высказывания Красовского во время его работы на RT звучали и до начала так называемой спецоперации в Украине. Вот как, например, он эмоционально реагировал на опустевшие полки в магазинах, когда россияне раскупили продукты на фоне пандемии:

«На*** вам макарошки, почему вы не можете есть нормальную еду?! Е****ые вы мрази, б***ь, советские!»

Об украинской конституции

Красовский неоднократно говорил, что Украины вообще не должно быть, причем делал такие заявления до начала СВО в Украине (например, в январе 2022 года):

«Этой страны [Украины] не должно быть. И мы сделаем всё, чтобы ее не было. И я вам, б***ь, говорил — мы сожжем вашу конституцию прямо на Крещатике».

Об украинцах и украинском языке

А вот что говорил Красовский уже после российского вторжения: «Вообще никаких — подчеркиваю — никаких украинцев быть не должно. Украинский язык должен быть запрещен».

О российской интеллигенции

По мнению Красовского, «нет сословия гаже, глупее, бесполезней и надменнее, чем русская интеллигенция»:

«Все эти детки советских мерзавцев с дачами в Кратово и Валентиновке, с блатом в МГУ и косячками на диппляже. С этой ненавистью к народу и страхом перед ним. Сидите, твари, по своим кишлакам, пока мы кишлаки не вернули в дом».

О сотрудниках YouTube

После того как YouTube начал банить для российской аудитории каналы государственных СМИ, Красовский выступил с таким заявлением:

«П***а вам, твари. И я еще б арестовал этих б***ей, что тут работали в „Гугле“ и „Ютубе“».

Про газ

В тот же день Красовский выступил за то, чтобы перекрыть поставки газа Западу: «Ответьте мне только на один вопрос: почему же мы этим п***ам не отключаем газ?! Ну почему?!»

Про электричество

Утром 10 октября Россия обстреляла территорию Украины. По разным городам, в том числе Киеву, было выпущено 83 ракеты. Власти сообщили, что погибли 11 человек, пострадали еще 87. Замглавы Офиса Зеленского выступил с заявлением, что Украине нужно быть готовой к последствиям обстрелов вплоть до веерных отключений электричества.

В ответ на это Красовский написал: «Нужно добиться не веерных, а полных отключений электричества и тепла. На всей их территории».

«Мало Винницы!»

В июле этого года Красовский опубликовал запись о своей поездке на восток Украины и посетовал, что «мало Винницы». Накануне Винница была обстреляна российскими военными. Удар артиллерией пришелся по центру города — Дому офицеров на площади Победы, а также по соседнему дому быта, в котором находились банки, ЗАГС и медицинский центр. Уже через несколько часов стало известно о 23 погибших, среди которых было трое детей. Сообщалось, что одной девочке было 4 года, двум другим погибшим детям было шесть и семь лет.

«Вы думали, что я в Крыму. Но я был в Херсоне и Каховке. Я видел этих плачущих людей, оставшихся без крова, потерявших всё. Мало Винницы! Мало! Надеюсь, завтра будет принято окончательное решение. Настоящее, боевое», — писал Красовский.

«Уничтожьте эту тварь»

В августе Красовский призвал уничтожить политика Илью Пономарева вместе с изданием «Медуза» (оба в России признаны иностранными агентами), которая опубликовала с ним интервью:

«Я прошу вас, ребята, уничтожьте эту тварь. Срочно. И конечно случайно. Ну, если можно, и „Медузу“ эту е***ую», — написал он.

Танцы в честь обстрелов Украины

10 октября, когда Россия обстреляла территорию Украины, выпустив 83 ракеты, Красовский (помимо радостного сообщения: «Сказать, что я счастлив — это вообще ничего не сказать») опубликовал видео, в котором он танцевал на балконе в пижаме «Армии России» и кепке с Z-символикой.

Начальница Красовского Маргарита Симоньян в тот день испытывала похожие эмоции: в своих соцсетях она публиковала сообщения о прилетевшей «ответочке» и перечисляла русские пословицы, которые, в ее понимании, объясняют удары России.