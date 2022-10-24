 

Володин: Киевский режим создает “грязную бомбу”, правда доказательств этому нет

24.10.2022, 11:45, Разное
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Политик напомнил, что 20 лет назад власти США опасались применения “грязной бомбы” со стороны международного терроризма. Угроза существовала до 2011 года, когда был ликвидирован Усама бен Ладен.

“Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского”, – заметил Володин.

По его словам, по поручению киевского режима ученые-атомщики занимаются созданием “грязной бомбы”. Кроме того, украинская армия продолжает обстреливать Запорожскую и Курскую атомные электростанции, провоцируя гуманитарную катастрофу, возмутился политик.

“Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма”, – констатировал Володин.

Ранее спикер ГД пригрозил официальному Киеву жестким ответом на продолжение терактов. Володин заявил, что украинский народ находится в заложниках у Зеленского, который встал в один ряд с международными террористами.


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