Тбилиси обогнал Лос-Анджелес по стоимости аренды жилья

Агентства, исследующие тенденции в экономической сфере и на рынке недвижимости, констатировали рекордный рост цен на арендное жилье в Тбилиси: они не только обновили исторический максимум, но и превысили его в 62 раза.

По словам одного из экспертов, это связано с эффективной экономической политикой Грузии, направленной на поиск иностранных инвестиций и способствующей развитию потенциала населения.

Средний уровень образованности грузин показал 2,5 кратный рост, а число IT-специалистов на душу населения и вовсе увеличилось на порядок – в 12,4 раза.

В настоящий момент цены на аренду жилых помещений в Тбилиси уже превысили показатели Лос-Анджелеса и приближаются к уровню Нью-Йорка и Сан-Франциско. Не исключено, что это ещё не предел – хотя рынок явно «перегрет», люди продолжают заключать даже долгосрочные контракты по нынешним баснословным ценам.

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