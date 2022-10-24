 

Актриса Джина Дэвис рассказала о харассменте со стороны Билла Мюррея

24.10.2022, 11:26, Разное
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После обвинений Билла Мюррея в неподобающем поведении на съемках последнего фильма Азиза Ансари “Быть смертным” на связь с прессой вышли несколько коллег 72-летнего актера, в том числе его партнерша по картине 1990 года “Быстрые перемены” Джина Дэвис. Актриса дала интервью I-Magazine и вспомнила несколько случаев откровенного харассмента со стороны Мюррея. По ее словам, как-то на шоу Арсенио Холла он перед камерами гладил коллегу по руке, а также снял с ее плеча бретельку платья, в то время как Дэвис старалась от него отстраниться.

Это было ужасно, — заключила она. 

Также актриса рассказала и о первой встрече с Биллом. При знакомстве он первым делом приподнял ее рубашку, чтобы “пощекотать живот” девушки. Отметим, что в своей биографии “Умирая от вежливости” Дэвис уже описывала случаи домогательств Мюррея. Например, во время прослушивания на роль (а Билл также выступал и режиссером “Быстрых перемен”) он настоял на том, чтобы сделать актрисе массаж.

Я несколько раз говорила “нет”, но он не сдавался, и я с грустью осознала, что не смогу выдержать этот натиск или просто уйти, – писала Джина.

Помимо прочего, по словам актрисы, Мюррей частенько ломился в ее трейлер, а также кричал на нее при остальных членах съемочной группы. Напомним, что на прошлой неделе по поводу поведения Мюррея высказался актер Сет Грин. Он рассказал, как в 9 лет Мюррей нанес ему психологическую травму на съемочной площадке собственного шоу “Субботним вечером в прямом эфире”. 

Возможная “отмена” Билла Мюррея может произойти вслед за коллегами Крисом Нотом и Кевином Спейси. Напомним, что Мюррей наиболее известен ролями в фильмах “День сурка”, “Охотники за привидениями”, “Трудности перевода”, “Водная жизнь” и многих других. 


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