 

Волонтеры «Единой России» привезли теплые вещи для детей из Херсона

24.10.2022, 11:20, Новости дня
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Участники гуманитарной миссии партии «Единая Россия» доставили теплые вещи для херсонских детей, отдыхающих в лагере Крыма и для эвакуированного дома малютки.

Волонтеры помогают жителям Херсона, которые выезжают в другие регионы России. Одни оказывают содействие в перемещении маломобильных граждан, другие встречают херсонцев в пунктах временного размещения, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении. Также участники гуманитарной миссии обрабатывают адресные заявки. В частности, они по просьбе родителей отвезли теплые вещи детям, которые сейчас отдыхают в одном из лагерей Крыма.

«Многие собирали детей, рассчитывая на смену в две недели. Но потом каникулярное время продлили, некоторые дети остались без теплых вещей. Мы помогли и отвезли ребятам сумку с вещами», – рассказал один из участников гуманитарной миссии. Он добавил, что без внимания не оставили и воспитанников херсонского дома малютки, которых эвакуировали вместе с коллективом соцучреждения. Им отвезли теплые носки, меховые пинетки, варежки и жилетки.

«Малыши мерзнуть не должны. Поэтому если что-то будет нужно, прошу говорить нам. Всегда включимся и поможем», – сказал депутат Госдумы, руководитель херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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