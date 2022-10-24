Уголовное дело возбуждено по факту ДТП под Калугой с участием актрисы Большовой, сбившей женщину

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Калужской области, где актриса театра и кино Анна Большова насмерть сбила женщину.

Отмечается, что назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы в рамках уголовного дела по признакам преступления, повлекшего по неосторожности смерть человека, передает РИА «Новости».

Как сообщили в УМВД по региону, что речь идет о ДТП, произошедшем 14 октября в Грачевке.

«По результатам предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям участников происшествия», – подчеркнули в полиции.

Личность погибшей удалось установить не сразу: при себе у нее не было документов. Выяснилось, что в ДТП погибла 31-летняя жительница деревни Грачевка Олеся Соколова, передает РенТВ.

По информации полиции, ДТП произошло из-за плохо освещенной дороги. Однако в экстренных службах заявили, что Соколова была сильно пьяна и переходила дорогу в неположенном месте.

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