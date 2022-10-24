 

YouGov зафиксировала всплеск популярности лейбористов после ухода Трасс

24.10.2022, 11:20, Новости дня
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После ухода Лиз Трасс с поста премьер-министра в Великобритании значительно возросла доля тех, кто считает, что после следующих выборов правительство сформирует Лейбористская партия, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.

Такого мнения, согласно опросу, придерживаются 65% респондентов, информирует Telegram-канал «Опросы и замеры».

Кроме того, 51% опрошенных уверены, что лейбористы получат большинство, причем 33% считают, что это будет подавляющее большинство.

При этом 63% британцев считают, что выборы в парламент должны пройти досрочно уже в этом году (по плану они состоятся в 2024 году). Против досрочных выборов высказались 23% респондентов.

Ранее в понедельник читатели таблоида The Daily Mail также заявили, что после ухода Трасс и ее предшественника Бориса Джонсона британскую Консервативную партию ожидает крах. Многие британцы в комментариях заявили, что впредь не намерены голосовать за тори.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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