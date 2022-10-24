Ученые открыли технологию, сокращающую признаки старения

Ученые из Испании открыли технологию, позволяющую сократить признаки старения. В основе нового метода лежит ввод внеклеточных везикулов. Результаты работы были опубликованы на страницах журнала Science Advances.

В рамках исследования особое внимание было уделено экзосомам. Они представляю т собой структуры, производимые в эукариотических клетках, ответственные за передачу сигналов между клетками, а также используемые для транспортировки матричных РНК. Ученые предположили, что процесс старения может быть связан с ухудшением связи между клетками.

Поэтому исследователи извлекли стволовые клетки из жировой ткани у молодых мышей. После этого они соединили их с экзосомами. Полученный материал был введен в хвост пожилых подопытных грызунов.

Процесс изменений фиксировался очень тщательно. Уже через две недели у мышей существенно улучшились показатели физической силы. Грызуны стали меньше уставать и лучше координироваться. Наилучший эффект был достигнут примерно через месяц после первой инъекции и полностью исчез примерно через 60 дней.