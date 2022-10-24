“Милохин интересен тем, что не знает ничего. Растение”: Никита Михалков возмущен современными реалиями

Режиссер Никита Михалков в новом выпуске своей авторской передачи раскритиковал блогера-миллионника Даню Милохина. Мэтра отечественного кинематографа возмущает и безграмотность кумира молодежи, и тот факт, что теперь такой человек имеет право быть членом жюри.

«Все можно, все позволено»

Михалков обратил внимание на Милохина еще во время ПМЭФ-2021. Тогда, по мнению режиссера, блогер выступил с такой речью, которую можно назвать не иначе как «позорищем».

И после этого кумир молодежи стал принимать самое активное участие в различных телепроектах, конкурсах, причем не в качестве конкурсанта, а в качестве судьи, члена жюри.

Невежество и необразованность искренне потрясли режиссера. Он привел конкретный пример. В одном из телепроектов, где блогер являлся одним из членов жюри, в беседе с одним из участников, неожиданно для себя он узнал, что в России есть остров под названием Сахалин. Это стало для знаменитости настоящим открытием.

Михалкова возмущает тот факт, что невежественность блогера вызывает у людей только умиление. Режиссер с горечью констатировал, что человек, который не знает ничего, интересен многомиллионной аудитории. Молодого блогера он назвал «растением» и «чистым листом бумаги».

При этом Михалков отметил, что лично против Милохина он ничего не имеет. Претензии не к нему, а в целом к снижении уровня критического взгляда на жизнь, когда для людей не существует никаких ограничений и когда позволено все без исключений.