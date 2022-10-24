Пусть оплачиваемый Украиной муж-иноагент содержит: 73-летнюю Пугачеву лишили пенсии в Израиле

В России Примадонна, имея звание народной артистки СССР, получала около 55 тысяч рублей пенсии в месяц. Это с учетом доплат мэра Москвы за звание народной артистки СССР и нескольких тысяч рублей, положенных певице как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС. Эту пенсия она продолжит получать даже покинув родные палестины.

А вот в Израиле на пенсию ей не приходится рассчитывать. Юрист объяснил, что по закону этого государства на выплаты в старости право имеет только человек, который проработал в Израиле хотя бы 10 лет и делал взносы в пенсионный фонд. Если же по какой-то причине человек не работал или не выплачивал эти взносы, он имеет право только на пособие по старости, которое выплачивается Институтом национального страхования “Битуах Леоми”. Сегодня это около 800 долларов в месяц (примерно 49 тысяч рублей).

Правда, чтобы подобное пособие было назначено Пугачевой, ее собственные накопления не должны превышать определенной суммы, также при назначении пособия учитываются активы, которые остались в России. Наконец, певице стоит помнить, что при выезде из страны более чем на 72 дня, пособие по старости снимают. Зато после 75 лет Алла Борисовна будет иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте Израиля, как и все пенсионеры этой страны.