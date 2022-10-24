 

Убившая женщину Большова бросилась наутек в ночи: след простыл

24.10.2022, 10:23, Разное
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Чуть больше недели назад актриса театра и кино угодила в ужасную ситуацию: звезда попала в ДТП, в результате которого под колесами ее автомобиля погибла женщина. Трагедия произошла на дороге в Калужской области: Анна Большова сама позвонила в полицию и вызвала на место скорую помощь.

У погибшей, к слову, остались муж и дети, для которых смерть родственницы очевидно стала настоящим ударом. Казалось бы, с момента аварии прошло совсем немного времени, но актриса, судя по всему, уже восстановилась после случившегося настолько, что позволяет себе играть театре – видимо, это не тот повод, чтобы отменять выступления.

Накануне Анну Большову в ночи поймали у входа в “Ленком”. Если на работу сил и смелости артистке хватило, то на общение с прессой их не нашлось. По данным Пятого канала, вместо того, чтобы ответить на пару вопросов бросилась наутек: да-да, убившая женщину звезда, явно нервничая, буквально бежала от журналистов. Попытки корреспондента поймать ее не увенчались успехом: она забежала в театр со служебного входа, а дальше след ее простыл.

Напомним, ранее директор “Ленкома” рассказал, что потерпевшая, якобы, сама бросилась под колеса автомобиля Анны Большовой, так как в ее крови было достаточное количество алкоголя, при этом пока официального подтверждения факта алкогольного опьянения нет.


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