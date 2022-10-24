€3 млрд не хватило — у немецкого правительства кончились деньги на развитие быстрого интернета

Муниципалитеты и правительства земель Германии возмущены досрочным прекращением субсидий на развитие сети быстрого интернета, пишет немецкая газета Die Welt. В письме, которое подписали 15 из 16 земель страны, они требуют продолжения финансирования. Правительство в Берлине, однако, утверждает, что предусмотренные в текущем году €3 миллиардов на расширение оптоволоконных соединений уже закончились.



AP

15 федеральных земель Германии из 16, а также муниципальные зонтичные организации требуют немедленного возобновления субсидий, после того как правительство в Берлине преждевременно прекратило финансировать расширение оптоволоконных сетей в этом году, пишет немецкая газета Die Welt.

В эмоциональном письме федеральному правительству они также жалуются, что «никакого надёжного финансирования» для расширения широкополосной сети не было обещано и на 2023 год.

Текущее замораживание заявок должно быть «отменено, а новое финансирование должно немедленно последовать за существующим 1 января 2023 года», говорится в письме Министерству экономики, копии которого были направлены в Федеральную канцелярию и Министерство финансов.

Как сообщается в статье, письмо подписали все федеральные земли, за исключением Гессена, а также Ассоциация городов и посёлков, Ассоциация графств и Ассоциация городов и муниципалитетов. 17 октября федеральное правительство прекратило финансирование гигабитных сетей на этот год, поскольку заложенных в бюджете €3 миллиардов не хватает до конца года из-за высокого спроса.

Сейчас в этом вопросе присутствует большая неопределённость, критикует министр финансов Баварии Альберт Фюракер. «Никто в Берлине не говорит нам, какой процедурный статус должен быть достигнут, — чтобы ничего не получить, чтобы сначала пришлось ждать, чтобы пришлось планировать заново, — с сарказмом отметил политик ХСС. — Такое резкое прекращение финансирования без какого-либо предупреждения говорит лишь о явной бесхозяйственности федерального правительства».

В своём письме 15 земель и муниципальных объединений утверждают, что быстрое подключение к интернету важно для экономики Германии. «В отличие от нынешних пакетов помощи или торможения цен на газ речь идёт не о потребительских расходах, а об устойчивом формировании будущего, — говорится в письме. — На данный момент здесь, в Германии, уже присутствует дефицит. Дальнейшие задержки неприемлемы».

Как напоминает издание, оппозиция ранее резко раскритиковала временное прекращение финансирования федеральным правительством гигабитной программы для расширения сетей быстрого интернета. Многие муниципалитеты были поражены — «как ударом», нанесённым без предупреждения, сказала в пятницу в бундестаге эксперт Левой партии по цифровым технологиям Анке Домшайт-Берг. Самое меньшее, что можно сделать сейчас, — это предоставить преференции муниципалитетам, которые уже подали заявки на следующий период финансирования. Не должно быть так, чтобы регионы с самым медленным интернетом вынуждены были ждать ещё дольше, призвала она.

Представитель парламентской группы ХДС/ХСС Райнхард Брандль в этой связи говорил об «очередной лобовой атаке «светофора» на территории земель». Коалиция не может говорить, что денег нет. Депутат от АдГ Джоана Котар высказалась о «совершенно неверном сигнале» со стороны федерального правительства. Вместо нынешнего положения дел приоритет в финансировании должны получить особо неблагополучные регионы.

Министр цифровых технологий Фолькер Виссинг из СвДП заявил в среду, что €3 млрд, выделенные в этом году на расширение оптоволоконной сети, исчерпаны. По его словам, большой спрос со стороны муниципалитетов является доказательством успеха программы финансирования, а сама программа будет продолжена в следующем году, пишет немецкая газета Die Welt.