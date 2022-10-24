Чересчур могущественный и безрассудный — власти США хотят снизить свою зависимость от Маска

Недавние предложения и заявления Илона Маска по Украине и Тайваню вызвали не только недовольство в этих государствах, но и раздражение в Вашингтоне, пишет The Washington Post. Теперь высокопоставленные американские чиновники хотят снизить зависимость Вашингтона от его компаний, поскольку считают миллиардера чересчур могущественным и безрассудным.



AP

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск нашёл в этом месяце время для того, чтобы предложить никем не прошенные планы мирного урегулирования для Тайваня и Украины, вызвав не только недовольство лидеров этих государств, но и раздражение в Вашингтоне, пишет The Washington Post.



А затем самый богатый в мире человек вызвал раздражение у некоторых чиновников Пентагона, заявив, что больше не хочет оплачивать работу системы частной спутниковой связи Starlink для Украины, однако позднее отказался от этой угрозы.



Пока 51-летний Маск вмешивается в изменчивые геополитические вопросы, многие ведущие политики в Вашингтоне обеспокоены тем, что он действует в обход них.

Два десятилетия партнёрства между Маском и федеральным правительством помогли Соединённым Штатам вернуться к мировому господству в космосе и совершить переход на электромобили, а также сделали его всемирно известным бизнесменом.

Но многие в Вашингтоне, хотя и восхваляют его работу в сфере национальной безопасности, теперь считают Маска «чересчур могущественным и чересчур безрассудным».

Так, например, миллиардер недавно назвал президента США Джо Байдена «перчаточной куклой из мокрого носка».

Многие из двух десятков высокопоставленных американских чиновников, опрошенных изданием The Washington Post, говорили о Маске только на условиях анонимности. Но почти все, описывая его, отметили, что он настолько же сумасброден и высокомерен, насколько и гениален.

«Илон вездесущий, — так охарактеризовал его один из чиновников Белого дома. — По его мнению, он такой подарок человечеству, что ему не нужны никакие барьеры и что он знает лучше других».

«Он считает себя выше президентской власти», — сказала Джилл Лепор, историк из Гарварда, которая вела подкасты, посвящённые Маску.

Маск, как указывает издание, отказался давать комментарии к этой статье, но сказал, что действительно обдумывает важные проблемы, подчеркнув, что его миссия состоит в «улучшении будущего человечества». Он пояснил, что его план по Украине может предотвратить возможную ядерную войну, а его предложение по Тайваню может ослабить опасную напряжённость в регионе.

И в то время, как Маск пытается за $44 миллиардов купить соцсеть Twitter с сотнями миллионов пользователей, его внештатная дипломатия злит союзников Вашингтона.



В настоящее время эксцентричный предприниматель редко посещает Вашингтон и всё чаще критикует федеральное правительство, пишет The Washington Post. По словам людей, которые работают с ним напрямую, он общается с президентами и премьер-министрами иностранных государств. Маск продаёт свои современные ракеты и аэрокосмические технологии в Южную Корею, Турцию и многие другие страны. У него есть заводы Tesla в Германии и Китае. Ему принадлежат и под его контролем находятся более 3 тыс. спутников, вращающихся вокруг Земли, — гораздо больше, чем у любой другой страны, в том числе у Соединённых Штатов.

Отношения Маска с Вашингтоном начались крайне хорошо. «Я вас люблю!» — выпалил он, когда в 2008 году ему позвонил представитель NASA, чтобы сообщить бизнесмену, у которого тогда были серьёзные долги, о том, что агентство подписывает с ним контракт на $1,6 млрд. Затем Вашингтон вкладывал дополнительные миллиарды в компанию Маска, которая разрабатывала свои ракеты и спускаемые аппараты. Компания SpaceX выполнила поставленные перед ней задачи, восстановив ослабевающую космическую программу США.

Усилия Маска, направленные на обе партии, помогли ему завоевать расположение Вашингтона. Он обедал с президентом Бараком Обамой и входил в состав экономических советов при президенте Дональде Трампе. Он жертвовал средства кандидатам от обеих партий. А сейчас он критикует Байдена и говорит, что планирует голосовать за кандидата-республиканца в 2024 году.

Маск, став влиятельным лицом мирового масштаба, теперь меньше нуждается в Вашингтоне, а вот американские власти, напротив, продолжают зависеть от него. Американские военные используют его ракеты и услуги спутниковой связи для своих беспилотников, кораблей и самолётов. В настоящее время у НАСА нет возможности доставить американских астронавтов на Международную космическую станцию без его космических кораблей. И в то время, когда изменение климата является главным приоритетом Белого дома, на дорогах США больше всего электромобилей производства компании Tesla.

Несколько высокопоставленных американских чиновников заявили, что работают над снижением своей зависимости от Маска, в том числе сотрудничают с его конкурентами и поддерживают их с помощью государственных контрактов и субсидий.

«Речь идёт не только о SpaceX. Есть и другие организации, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать, когда речь идёт о предоставлении Украине того, что им нужно на поле боя», — сказала журналистам на прошлой неделе представитель Пентагона Сабрина Сингх.

У Маска есть бизнес-инвестиции в Китае, и, согласно российским и другим новостным сообщениям, в прошлом году на спонсируемом Кремлём мероприятии для студентов он заявил, что планировал вложить их и в Россию. По этой причине некоторые высокопоставленные чиновники США теперь задаются вопросом, не влияют ли деловые интересы Маска на его внешнеполитические взгляды.

Экономические потрясения после начала конфликта на Украине ударили по состояниям многих людей, в том числе Маска. Cогласно индексу миллиардеров Bloomberg, его личное состояние сократилось на десятки миллиардов — примерно до $210 млрд.

Два человека, хорошо знакомые с Маском, сказали, что он — человек импульсивный, и это заставляет его говорить вещи, которые наносят ущерб его собственным интересам. И именно из-за этой его наклонности правительственным чиновникам трудно рассчитывать на миллиардера. По словам самого Маска, у него синдром Аспергера, поэтому, как он подчеркнул, никто не должен ожидать, что он будет «спокойным, нормальным чуваком».