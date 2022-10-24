Ким Кардашьян отметила 42-летие в бургерной

В минувшую пятницу Ким Кардашьян исполнилось 42 года. Изначально у телезвезды были иные планы на день: она собиралась насладиться итальянской кухней и послушать главные хиты лауреата “Грэмми” Ашера. Однако частный самолет ее сестры Кайли Дженнер стоимостью 72 миллиона долларов не смог приземлиться в Лас-Вегасе из-за экстремальных погодных условий, и им пришлось вернуться в Лос-Анджелес.

Самолет не смог приземлиться из-за ветра, так что, похоже, наша вечеринка в Carbone и концерт Ашера не состоятся, и мы возвращаемся домой”, – объяснила Кардашьян.

В итоге Ким вместе с сестрами Кайли и Хлое, матерью Крис Дженнер, а также съемочной группой телешоу “Кардашьяны”, не растерялись и закатили вечеринку в закусочной In-N-Out, где подают бургеры и картофель фри. Имениннице Ким, которая в честь праздника нарядилась в откровенный облегающий серебристый аутфит, пришлось “прикрыться боа”, чтобы сделать заказ.

Мы остановились на In-N-Out, потому что не смогли попасть в Carbone в Вегасе, – сообщила Ким в ролике, который опубликовала в своем блоге.

Судя по фото в социальных сетях, посетители обыкновенной придорожной бургерной никак не ожидали встретить за вечерним перекусом семейство Кардашьян, хоть и не в полном составе.

Отметим, что за последние месяцы Ким заметно похудела. На прошлой неделе в прессе появилась информация от инсайдеров, которые утверждали, что телезвезда злоупотребляла инъекциями препарата от диабета вместо того, чтобы сидеть на сбалансированной диете, как заявляла ранее. Впрочем, недавно Ким все же призналась, что прибегла к довольно болезненной процедуре — аппаратной подтяжке живота, хотя о “похудательных” уколах все же умолчала.

Напомним, что неудавшийся день рождения — не единственное злоключение, настигшее Ким в этом году. В августе она рассталась со своим бойфрендом-комедиантом Питом Дэвисоном после 9-ти месяцев отношений, а недавно звезду оштрафовали за мошенничество в сети.