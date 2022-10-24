Рогов: Подрыв Каховской дамбы несет большие риски для работы энергоблоков Запорожской АЭС

Возможный подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции киевским режимом создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской АЭС, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, если Киев разрушит дамбу Каховской ГЭС, то система охлаждения на Запорожской АЭС не сможет забирать необходимые объемы для охлаждения реакторов, что несет серьезные риски для работы энергоблоков, передает РИА «Новости».

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что на Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды, чтобы минимизировать ущерб из-за возможного разрушения ГЭС.

Напомним, Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокацию Киева и не допустить разрушение дамбы Каховской ГЭС.

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