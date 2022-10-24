 

Украинских детей надо жечь живьем и топить – российский журналист Красовский извинился перед главредом RT Симоньян за свои слова

24.10.2022, 9:56, Новости дня
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Журналист Антон Красовский принес извинения за слова в адрес украинских детей, прозвучавшие в эфире телеканала RT, когда он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Красовский попросил прощения «у всех, кто обалдел от этого» и лично у главреда RT Маргариты Симоньян.

Война в УкраинеКрасовский в своем Telegram-канале написал, что ему «по-настоящему неловко», но он «как-то не увидел этой границы, про детей». По словам журналиста, так бывает, когда «сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться».

– Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите, – добавил он.

– А прям топить таких надо было в Тисине. Прямо вот там, где “плыве кача”. Прям топить этих детей, топить прямо в Тисине. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели-фантасты. А это наш метод: сказал, что “москали оккупировали”, – и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением”, – тогда заявил Красовский. – Карпаты – это отвратительно. Там каждая изба называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей.

Резкие высказывания Красовского прозвучали во время беседы с писателем Сергеем Лукьяненко. В ответ Лукьяненко заметил, что «это не наш метод», и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим». В качестве метода работы с такими детьми писатель предложил правильное воспитание.

После этого главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским, так как потому что не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь». Высказывание журналиста она назвала «диким и омерзительным» и предположила, что эти слова были вызваны «каким-то помешательством».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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